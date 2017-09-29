Dünyanın İlk AR Oyun Reklamı Üreticisiyle Tanışın: IronSource

Daha gerçekçi reklamlar, daha çok para ve daha çok yaratıcılık. Mobil reklamcılığın yeni gözdesi AR için büyük yatırımlar yapılmaya başlandı bile. Ironsource ise bu işin ilk temsilcisi oldu.

Artırılmış gerçeklik, Apple'ın ARKit ve Google'ın ARCore teknolojileriyle can bulmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda da bu alanda büyük gelişmeler yaşanacak ve mobil oyun sektörü bu alana doğru kayacak. Haliyle reklamlar da öyle… Mobil dünyanın yeni trendi arttırılmış gerçeklik, çevresel etmenlerle etkilşim kurabildiğiniz farklı sanal dünyalar sunuyor. Mesela oynadığınız strateji oyununun tüm haritasını masanızın üzerinde görmek gibi ya da şöyle bir örnek:

Günümüzde mobil oyunseverlerin en çok şikayet ettiği şey reklamlardır. Olur olmadık yerlerde çıkabilen ve tüm akışı bozan reklamlar, oyun yapımcılarınınsa tek gelir kaynağı. O yüzden bu konuda abartılmadığı sürece onlara yüklenmek anlamsız. Gelişen her teknolojik alanda olduğu gibi arttırılmış gerçeklikte de reklamların yer almamasını beklemek güç olur.

Yeni bir pazarlama kanalının doğuşu olarak nitelendirebileceğimiz AR reklamları, en azından bugün izlediğimiz reklamlardan daha zevkli ve yaratıcı olacaklardır. Bu konuda ilk adımı atan ise mobil pazarlama şirketi IronSource oldu. Firma dünyanın ilk AR oyun reklamı üreticisi olduğunu duyurdu.

AR reklamlarını geliştirmek için Playworks adında bir stüdyo açan şirket, izleyicilerin sürece dahil olacağı etkileyici reklamlar üzerinde çalışmaya başladı. IronSource'un tasarımcısı Dan Greenberg, "Geliştiriciler platformumuzda AR reklamları kendileri yaratamıyorlar. Yaratıcı bir bakış açısıyla, reklamveren müşterilerimizden edindiğimiz 3B nesneler ve veriler ile reklamları biz hazırlıyoruz. Ekibimiz grafik tasarımcılardan programcılardan ve oyun tasarımcılarından oluşuyor.” şeklinde konuştu.

Bu reklamlar için verebileceğimiz en kitlesel ve somut örnek Pokemon Go oyunu olsa gerek. Örneğin, sadece bir firma adına tasarlanan özel bir pokemon yakalamak, oyuncuları sürece dahil ettiği gibi firmanın adını duyurması için etkili bir yol olacaktır. Tüketici bu karakterlerle savaşacak ya da onun sunduğu özel güçleri kütüphanesine eklemek isteyecektir.

Reklamcılığın yeni vizyonu:

Greenberg, "Bugün başarıyla uygulanan oyun reklamcılığı, bir tasarımcının banner reklamı yaratması kadar basit değil. Verilerin, yaratıcılıkla ve en son teknolojiyle birleştiği reklamlar, ilgi çekici olacaklar. AR, reklam üretiminde beceri isteyen bir pazarlama alanı olacak” şeklinde sözlerine devam etti.

Reklamverenlerin ve Ironsource gibi dev reklam üreticilerinin, henüz yeni doğan bu alanda hiç hata yapma şansları yok. Çünkü reklam tüketicileri ve hedef kitleler her şeye çabuk alışıyor ve kolay sıkılıyorlar. Bu nedenle üretilecek her reklamın uzun süren araştırma faaliyetlerinden ve tasarım süreçlerinden sonra karşımıza çıkması bekleniyor. Yeni bir dünya inşa ediyor ve hayatımızı tümüyle sanala aktarıyoruz. Alışmak kolay değil ama alışacağız.