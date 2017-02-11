Dünyanın İlk Bitcoin Bankası Açıldı!

Değeri her geçen gün artan Bitcoin için artık bir de banka mevcut.

Özellikle 'deep web'in para birimi' olarak anılan elektronik para birimi Bitcoin, günümüzde pek çok üklenin para biriminden daha değerli konumda. Dijital alemde alım-satım işlemlerinde kullanılan ve kullanıcı sayısı, yatırımcısı her geçen gün artan Bitcoin'in kullanımına ülkemizden engel gelmişti.

Fakat ülkemiz dışında bitcoin'e yönelik adımlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bunun son örneği olarak karşımıza çıkan şey, dünyanın ilk bitcoin bankası.

Avusturya'nın başkenti Viyana, artık resmi olarak insanların güvenli ve çok daha rahat bir şekilde bitcoin alıp satmaları amacıyla kurulmuş, dünyanın ilk bitcoin bankasına ev sahipliği yapıyor.

Oldukça basit bir şekilde 'Bitcoin-Bank' olarak adlandırılan bankanın yönetiminden Bit Trust adlı yerel bir firma sorumlu. Bankanın ATM makineleri, bitcoin için euro kabul etmekte. Ayrıca müşteriler, bitcoin ve sanal alışveriş konusunda bankadan istedikleri bilgileri edinebilmekteler.

Banka ve bitcoin ile ilgili açıklamalar yapan Bit Trust Müdürü Magdalena Isbrandt, "daha hızlı ve herhangi bir aracı olmadığı için dijital para birimleri ile yapılan işlemler, normal banka işlemlerine göre daha tercih edilir durumdalar" ifadelerini kullanmış.

Bir bitcoin almak için 27 ila 34 arasında harf ve sayıdan oluşan, dijital bir adrese sahip olmanız gerekiyor. Bir nevi sanal posta kutusu gibi işlev gören bu harf ve sayı dizisi, kriptolu koruma sistemi de sunuyor.

İşlemlerde kullanılan bu sanal adresler herhangi bir yere kayıtlı olmadığından yaptığınız bütün işlemler anonim şekilde gözüküyor. Bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Bitcoin Avusturya ekibinden Andreas Petersson, şu ifadeleri kullanmış:

"Anonimlik, dijital para birimini kullanmanın sunduğu en büyük avantaj. Online alışverişlerde bitcoin kullanırsam ne satıcı, ne de işlemi yapmamı sağlayan aracı sistem benim kredi kartı numarama erişemiyor. Bu da bana iyi bir gizlilik derecesi sunuyor. Bilgisayar oyunları gibi tamamen dijital ürünler için para ödüyorsam, sadece bir oyun için tüm özel verilerimi teslim etmektense bitcoin ile daha güvende hissedeceğim şekilde ödeme yapmayı tercih ederim."

İlk bitcoin ATM'sinin üç sene önce kurulduğu Viyana'da şu an bitcoin'lerin geçerli olduğu 20'den fazla restoran, bistro ve barlar mevcut. Geçtiğimiz yıl en iyi performans gösteren para birimi olan Bitcoin, bu yıl içinde de değerini ciddi oranlarda katlayacak gibi gözüküyor.