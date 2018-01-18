Bitcoin’e henüz değeri 124 dolar iken milyonlarca dolarlık yatırım yaparak dünyanın ilk Bitcoin milyarderi olan Winklevoss kardeşler, bir hafta içerisinde hatırı sayılır bir servetten oldular.

İsimlerini ilk kez Facebook’un fikir babası olarak duyduğumuz, daha sonra Facebook’a açtıkları dava sonucu 65 milyon dolar tazminat alan Winklevoss kardeşler, şu sıralar Bitcoin’in adeta çakılması sonucu kaybettikleri önemli bir servetin sıkıntısı içerisindeler.

ABD basınında yer alan haberlere göre kardeşler, Bitcoin’in yaşadığı değer kaybı sonucu yalnızca birkaç günde yaklaşık 350 milyon dolar kaybettiler. Fakat bu kaybın, elde edilen kar üzerinden olduğunu belirtmekte fayda var. Zira Aralık ayında yapılan bir açıklamaya göre kardeşler, Bitcoin’e yaptıkları yatırımdan yüzde 10 bin kar ettikleri ve dünyadaki tüm Bitcoin hacminin %1’ine sahip oldukları açıklanmıştı.

Kripto paranın zaman içerisinde değerleneceğini öngörerek hiçbir Bitcoin’i satmayan kardeşler, bunu kurumsal şirketlerin yatırım yapacağı bir ticaret fonu kurmak için kullanmak istemişler, fakat ABD Güvenlik ve Döviz Komisyonu tarafından onay alamamışlar.