Harunustaspor, dünyada bir ilki gerçekleştirerek oyuncusunu Bitcoin karşılığında transfer etti.

2017’nin ana konularından olan kripto para, dünya tarafından yavaş yavaş kabul edilmeye başladı. Öyle ki, spor kulüpleri bile kripto para işine yavaş yavaş giriyor. Ülkemizde bu konuda dünyada bir ilk olduğu iddia edilen bir olay yaşandı. Sakarya’nın amatör küme takımlarından Harunustaspor, 22 yaşındaki Ömer Faruk Kıroğlu isimli futbolcuyu sanal para karşılığında transfer etti.

Kulübün başkanı Haldun Şehit, Sakarya 1’inci Amatör Küme B Grubu’nda mücadele eden takımına yeni bir oyuncu katmak için Kıroğlu’na 2 bin TL + 0.0524 Bitcoin önerdi. Önerilen Bitcoin’in şu an ki değerinin 2 bin 500 TL olduğu düşünüldüğünde futbolcuyu 4.500 TL’lik bir maliyetle sezon sonuna kadar renklerine katan Şehit, bunu dünyada ilk yapan kulüp olduklarını duyurdu.

Dünya üzerinde Bitcoin ile yapılan ilk transfer olduğunu belirten Şehit, “Ülkemizde ve dünyada ses getirmek adına yaptık. Kulubümüz de şampiyonluk yolunda. Bu transfer Türkiye’de hatta dünyada bir ilk oldu. Profesyonel olarak yapılmış olsaydı televizyonlarda duyurulurdu. Amatör olarak ilk biz yapmış olduk. Bunun için de çok gururluyuz” dedi.

Bitcoin ile ödeme işlemini kabul eden genç futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu ise, “Benim için de bir ilk, dünya için de bir ilk. Başkanımın söylediği gibi yeni bir şey yapıyoruz, yeniliklere açık bir insanım. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Futbolcuya yeni takımında başarılar diliyorum. Sanırım çok yakında kripto paraları hayatımızın daha çok köşesinde görmeye başlayacağız.