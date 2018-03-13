Essential, Çentik Ekranlı Tasarımını Kaldırıyor

Teknoloji dünyasının son trendi haline gelen, çentikli ekrana sahip akıllı telefon tasarımlarını gördüğünüzde aklınıza Apple iPhone X gelebilir. Ancak ondan aylar önce tanıtılan bir cihaz olan Essential Phone ilk çentikli ekrana sahipti. Firma, yeni çıkartacağı cihazda kamerayı ekran altına gömerek çentiği kaldırmak için çalışıyor.

Essential Phone, Android işletim sisteminin mimarlarından olan eski Google mühendisi Andy Rubin tarafından kurulan genç bir şirket. Geçtiğimiz yılın ortalarında piyasaya sürdüğü ilk telefonu olan Essential Phone ile oldukça olumlu tepkiler aldı. Şirket, şimdilik yalnızca ABD pazarında satış yapıyor olsa da gelecek vadediyor. Kasasında hiçbir logonın ya da yazının bulunmadığı tasarım anlayışı, cihazın bütününü firmanın sembolü haline getiriyor.



Essential Phone

Telefon üzerinde bulunan oldukça ilgin konnektör bağlantıları, 360 derecelik kamera ile kolayca bağlantı kurmayı sağlıyor. Ayrıca cihaz, ön kamerası için ekran üzerinde ufak bir çentiğe de sahip. Bu ilk ortaya çıktığı anda tepkilere neden olsa da zamanla Essential Phone, yeni bir trendin öncüsü haline geldi. Sonrasında ise Apple, 12 Eylül 2017’de iPhone X ile piyasaya çıktı.

Aslında temel anlamda her iki cihazın ekranındaki çentiklerin farklı işlevleri vardı. Essential Phone buraya sadece kamera yerleştirirken Apple, TrueDepth adını verdiği bir sistem kullandı. Bu sistem, Face ID gibi bir özelliğin çalışması için çeşitli sensörler içeriyordu. İşin özüne dönecek olursak, akıllı telefon dünyasında çentikli ekrana sahip ilk tasarım Essential Phone’a ait oldu.



iPhone X

Essential son zamanlarda 20’den fazla akıllı telefon üreticisi tarafından taklit edilen ekran çentiği mevzusuna kökten çözüm arıyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yeni bir patent girişiminin detayları sızdırıldı.

Essential, kamera lensini ekranın altına gizlemeye çalışyor:

LCD ekranlar çoğunlukla saydam malzemelerle yapılabildiklerinden, kamera donanımı ekranın özellikle daha saydam olarak tasarlanan bir bölgesi altına yerleştirilebilir. Fotoğraf çekilirken ekranın ilgili bölgesi kapanır ve kamera görüntülemeye hazır hale gelir.

Daha önce çerçevesiz ve çentiksiz ekran üretimi için iki farklı yaklaşım daha görmüştük. Xiaomi Mi Mix 2’de ön kamera ekranın altında yer almıştı. Vivo ise kamera için telefonun gözdesinden çıkan bir çekmece tasarlamıştı. Ancak Essential’in bu çözümü eğer uygulanabilir ve uzun süreli kullanımlarda sorun yaşatmazsa, kesinlikle en estetik çözümlerden birisi olacaktır.

Elbette söylentiler, patentin sıradaki cihaz için geçerli olacağı anlamına gelmiyor. Gene de bekleyip görmekte ve yeni Essential Phone’u beklemekte fayda var.