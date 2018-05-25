Dünyanın İlk Çentikli Telefonunu Üreten Essential Satılıyor!

Android’in kurucularından olan eski Google mühendisi Andy Rubin’in şirketi Essential, geçtiğimiz yıl pek çok yenilikle birlikte gelen mükemmel bir cihaz tanıtmıştı. Essential Phone, döneminin amiral gemilerine kafa tutacak kadar kaliteli donanımlara sahip güçlü bir cihazdı. Ne yazık ki bir süredir devam eden ikinci yeni telefon üretimini durduran şirket, artık satılıyor.

Bizi yakından takip eden okuyucularımız, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Essential Phone’u da hatırlayacaklardır. Mart 2017’de ortaya çıkan cihaz, sadece adıyla bile sadeliğin buram buram hissedildiği bir marka anlayışına sahipti. Tasarımında herhangi bir logo ya da gereksiz sembole yer vermeyen Essential Phone, kulaklık girişi gibi antik bir bağlantı teknolojisine yeni bir öneri de bile bulunmuştu.

Cihazın arka yüzünde bulunan iki konnektör, hem kulaklıklar hem de 360 derecelik kamera donanımı için kullanılıyordu. Ayrıca bu cihazın ekranı, uçtan uça olarak tabir edilen bir alana sahipti ve tepesinde küçük bir çentik vardı. Bu çentikte ise sadece bir ön kamera bulunuyordu. Aynı şeyi Apple’ın biraz daha geliştirip Face ID desteğiyle sunduğunu gördük. Cihazın gövdesi seramik ve titanyum alaşımı özel bir metal tarafından korunuyordu.

Satışlar konusunda hiçbir zaman istediği çizgiyi yakalayamayan Essential, 699 dolarlık fiyatını cihazın çıkışından birkaç ay sonra 499 dolara düşürdü. Bu da yetmedi, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru amiral gemisi özelliklerine sahip bu cihaz, 399 dolara kadar düştü. Kod adı PH-1 olan ilk cihazda eksikler vardı. Andy Rubin ve ekibi, bu kez PH-2 kod adıyla yeni bir telefon geliştirmeye başladı. Aradan geçen 1 yıldan sonra üretime başlayan şirket, ne yazık ki PH-2 üretimini durdurduğunu açıkladı.

"Aynı anda geliştirdiğimiz çok sayıda ürünümüz var. Daha büyük işler olacağını düşündüğümüzde, içlerinden yararımıza olan bazılarını iptal etmek durumunda kalıyoruz. Mobil ve ev teknolojileri dahil olmak üzere geleceğe yönelik, oyunun kurallarını değiştiren ürünlerimizi sunmak için gayret gösteriyoruz.”

Essential’in amacı, bu telefon serisiyle ABD’den dünyaya açılmaktı. Yılanın başını küçükken ezen Apple gibi devler, pazar rekabetinde Essential’i adeta yok etti. Apple ve Google bünyesinden mühendisler transfer eden şirket, kulislerde dönen detaylara göre kendisini satın alacak bir şirket arıyor. Üstelik bu satış işlemi şirketin bütün patentlerini, çalışanlarını ve ofislerini de içeriyor.

Essential, satılma sürecine kadar elindeki iş gücünü ve kaynaklarını, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen bir akıllı ev aletine harcayacak.

Bugüne kadar sadece 150.000 Essential Phone satabilen şirket, bu rakama Sprint gibi dev bir mobil operatörün mağazalarında bulunmasına rağmen ancak ulaşabildi. Cihazın en sevilmeyen tarafı, kameranın beklentiyi karşılamamasıydı.