Dünyanın İlk Çift Çentikli Telefonu, 'ZTE Iceberg'

Shenzhen merkezli ZTE, yapılmayanı deneyerek ilk 'çift çentikli' telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sunmaya karar verdi.

Bildiğiniz üzere İphone X’ten sonra çentik akımı günden güne yaygınlaşan bir salgın haline geldi. Buraya kadar her şey normal ve alışılmış gözüküyor, fakat bugünün konusu bu işi abartan ZTE firması!

ZTE firması tek çentiğin yeterli olmayacağını düşünmüş olmalı ki kimine göre saçma kimine göre ilgi çekici bir karar doğrultusunda ‘çift çentikli telefon’ modelini görcüye çıkardı. ZTE Iceberg, tam 2 çentiğin yanında gövdesinde tek parça camdan oluşuyor aynı zamanda cam çerçeveli bir tasarımdan oluşan cihazın, bu estetik cam köşeleri görüntüde güzel de olsa dayanıklılık konusunda ne derece başarılı bunu bize testler gösterecek.

Fakat ilk izlenim olarak bu tasarımda bir telefonun çok da dayanıklı olmayacağını öngörmek hoş karşılanır diye umuyoruz. Kuvvetle muhtemel piyasada fark yaratma ve marka adı duyurma amacıyla yapılan bu tasarımın etkilerini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz, bakalım "buzdağının" altında neler gizli...

Şu an bize verilmiş net bir tarih olmasa da ürünün 2018 yılından sonra piyasaya sürüleceği kesinleşmiş durumda. Bu telefona dair yeni ve daha detaylı bilgileri siz Webtekno takipçilerine aktarabilmek için yakın takipte olacağız. Son olarak; bu çift çentik girişimi hakkında siz ne düşünüyorsunuz, sizce gereksiz mi yoksa doğru şekilde dizayn edilmişse yeni bir akımın başlangıcı olabilir mi? Almayı düşünür müydünüz?