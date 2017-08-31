Dünyanın İlk Cyborg Şarkıcısıyla Tanışın!

Kendini "Biyonik Pop Sanatçısı" olarak gören şarkıcı, besteci ve oyuncu Victoira Modesta ile tanışın. Dünya'nın ilk Cyborg yani yarı biyonik parçalı sanatçısı olarak görülen şarkıcı geleceğin ne kadar da yakında olduğunu gözler önüne seriyor.

Dünyanın ilk "biyonik pop şarkıcısı" olan Victoria Modesta, 1987 yılında şu an da artık var olmayan Sovyetler Birliği sınırları içerisinde olan Daugavpils kentinde doğmuş. Doğumunda doktorun ihmalinden kaynaklı olarak sol bacağında kalıcı hasar oluşmuş. Bu hasardan dolayı çocukluğu boyunca acılar çeken Modesta yine de müziğe olan tutkusundan dolayı çocukluğundan itibaren müzik eğitimine devam etmiş. 12 yaşında Letonya'dan ailesiyle birlikte İngiltereye yerleşen Modesta'nın hayatı burada değişmiş.

Modesta, 2007 yılında 20 yaşındayken hayatını değiştirecek kararı almış. Hem yürüyebilirliğini arttırmak, hem de daha ilerde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarından kurtulabilmek amacıyla, sakat olan sol bacağının dizden altını protez bir bacakla değiştirme kararı almış. Bu karar hem kendisinin tabiriyle "biyonik pop sanatçısı" olmasındaki yolu açmış, hem de engellilik ve gerçeklik üzerine olan düşüncelerini değiştirmiş.

Bir uzvunu protez bir parçayla değiştirmenin kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu belirten Modesta, "Cyborg" bir kişilik olması hakkında, "Algımızı değiştirdiğimiz gibi, uzuvlarımızı ve vücudumuzdaki parçaları da istediğimiz gibi değiştirebilmeliyiz" diyor. Artık vücut ve zihin olarak bu bilim kurgu konseptinin merkezinde olduğunu belirten sanatçı, insanların kendisiyle ilgili her şeyi yeniden yaratabileceğini düşündüğünü söyledi.