Dünyanın İlk Dijital Mezar Taşıyla Tanışın!

48 inç dokunmatik ekrana sahip ilk dijital mezar taşı haberi, Slovenya'dan geldi.

Slovenya'nın ikinci büyük şehri olan Maribor'da bulunan bir mezarlığa yerleştirilen bu 'fütüristik' mezar taşı, resim, video ve diğer dijital içerikleri gösterebiliyor. Hava koşullarına dayanıklı olan cihaz, sensörlerle de destekleniyor.

Cihaz, ilk bakışta diğer mezar taşlarından ayırt edilemiyor. Fakat önünde durulduğu zaman sensörler harekete geçiyor ve dijital içeriği oynatabilen interaktif bir ekran haline geliyor. Ayriyeten dijital mezar taşına, kişiyle ilgili hatıra niteleği taşıyan videolar,resimler ve müzikler eklenebiliyor. İsterseniz bir roman dahi ekleyebilirsiniz.

Sahip olduğu sensörler sayesinde, etrafında biri yokken ekranda sadece kişinin adını, doğum ve ölüm yıllarını gösteriyor.

Cihaz kendini uyku moduna alarak, sadece isim, doğum ve ölüm yıllarını göstermesinin, enerji tasarrufu konusunda yararı oluyor ve mezar taşının ömrünü uzatıyor. 48 inçlik dokunmaitk ekrana sahip bu cihazın, yapımcısı tarafından, dünyadaki ilk dijital mezar taşı olduğu iddia ediliyor.

Mezar taşı, Maribor Üniversitesinde bilgisayar profesörü olan Milano Zorman'ın yardımıyla geliştirildi ve meşhur mezar taşının etkileşimini daha da artıracak özellikler üzerinde çalıştıklarını söylediler. Mezar taşındaki içerikleri telefonda görüntüleyerek ve kulaklık ile dinleyerek hem diğer insanları rahatsız etmeden kullanmayı, hem de interaktif içeriklere daha kolay ulaşmayı amaçlıyorlar.

Hava koşullarına dayanıklı, dokunmatik ekrana sahip ve dijital içerikleri görüntüleyebilen mezar taşının fiyatı ise 3,000 euro olacak şekilde satışa sunuldu.