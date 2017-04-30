Dünyanın İlk Fare Kafası Nakli Yapıldı!

Bilim insanları, bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirdi.

İtalyan Beyin ve Sinir Cerrahı Sergio Canavero ve Çin'in Harbin Tıp Üniversitesi öğretim üyesi Xiaoping Ren küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek, dünyadanın ilk fare kafası transplantasyonuna imza attılar. CNS Neuroscience and Therapeutics adlı dergide yer alan fare kafa nakli araştırmasında, ameliyatta biri donör, biri alıcı ve biri de kan sağlayıcı olmak üzere üç farenin kullanıldığı ifade edildi.

İki araştırmacı da daha önce birisi maymun olmak üzere, başka hayvanlarda kafa nakli çalışmaları yapmışlardı. Cerrahlar çalışmanın asıl amacının, iki kafası bulunan canlılarda beyne yeterli kan akışının olup olmayacağına ilişkin olduğunu belirttiler.

Bildiğimiz üzere, bu yılın aralık ayında ilk insan kafa nakli gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilmesi beklenen bu transplantasyon Werdnig-Hoffman hastalığı olan bir Rus vatandaşında yapılacak ve çalışmayı yine İtalyan cerrah Sergio Canavero sürdürecek.