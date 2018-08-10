Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2018 Farnborough Havacılık Fuarı’nda; Central Lancashire Üniversitesi'nden uzay mühendisleri, dünyanın ilk grafen kaplı hava aracının tanıtımını gerçekleştirdi. Juno olarak adlandırılan 3,5 metre genişliğindeki insansız hava aracı, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçakların habercisi olabilir.

Shaffiel Gelişmiş Üretim Araştırma Merkezi, Manchester Üniversitesi Ulusal Grafen Enstitüsü ve Haydale Grafen Endüstrileri ile ortak olarak geliştirilen Juno, ayrıca grafen bazlı bataryalar ve 3D baskıyla oluşturulmuş parçalar barındırıyor. Fakat uçağın esas ilgi çekici yanı, dış kaplaması.

Bir atom kalınlığında, birbirine bağlı karbon atomu katmanlarından meydana gelen grafen; yalnızca dünyanın en kuvvetli insan yapısı malzemesi değil, aynı zamanda hem elektriği hem de ısıyı oldukça iyi bir biçimde iletme özelliğine sahip.

Hafif, dayanıklı ve güvenli

Aracın dış yüzeyinin bu madde ile kaplanması, geleneksel uçak gövdesini daha da sağlamlaştırıyor. Böylelikle, geleneksel malzemeler daha az kullanılıyor ve ağırlıkta ciddi azalmalar sağlanabiliyor. Bunun neticesinde ise, grafen dış kaplamaya sahip uçaklar, daha az yakıt kullanarak daha ağır yükler taşıyabiliyor veya daha uzun mesafeler katedebiliyor.

Üstelik, grafenin ısı iletkenliği sayesinde, ısı malzemenin bütününe yayılıyor ve böylece buzlanmanın da önüne geçilmiş oluyor.

Dahası, elektrik iletkenliği sayesinde yıldırım çarpması neticesinde oluşan enerji yüzeyde dağıtılıyor ve tek bir bölgenin aşırı derecede ısınarak zarar görmesi engelleniyor.

Mühendisler, önümüzdeki 2 ay içinde Juno ile test uçuşlarına başlamayı planlıyor.