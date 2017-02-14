Dünyanın İlk Helio X30’lu Telefonu: Vernee Apollo 2

Çin’de son dönemde adını duyurmaya başlayan markalardan biri olan Vernee, Apollo 2 adlı telefonu ile Mobil Dünya Kongresi’nde sahne alacak.

Çin’de son dönemde iyice artan akıllı telefon üreticilerine bir halka daha eklendi. Son dönemde adını duyurmaya başlayan Vernee isimli firma, Apollo 2 adlı telefonu ile MediaTek’in en güçlü işlemcisi olacak olan Helio X30’u barındıran ilk telefon olarak Mobil Dünya Kongresi’nde sahne alacak.

10 çekirdekli olan ve 2 adet 2.8GHz hızındaki ARM Cortex-A73, 4 adet 2.2GHz hızındaki ve 4 adet de 2GHz hızında çalışan ARM Cortex-A53 işlemcilerini barındıran MediaTek Helio X30, 820MHz hızında açlışan IMG 7XTP-MT4 grafik işlem birimine de sahip.

Bunun yanı sıra telefonda 6GB RAM ile 64GB depolama ile 8GB RAM ile 128GB depolama alanına sahip iki versiyonu da bulunacak.

Ayrıca 3 telefon daha tanıtacak olan Vernee, MediaTek Helio P25, 6GB RAM, 64GB depolama alanına sahip Mars Pro’nun yanı sıra 149gr ağırlığında, 8.2mm inceliğinde ve 5020mAh gibi devasa bataryaya sahip Thor E ve 7.9mm inceliğine rağmen 6050mAh batarya barındıran Thor Plus adlı telefonlarıyla dikkat çekecek.