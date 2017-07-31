Dünyanın İlk İşlevsel Lazer Silahı Kullanıma Hazır!

Geleceğin silah aletleri olacak lazer silahları, artık kullanıma hazır.

ABD donanması, dünyanın ilk işlevsel lazer silahını hazırladı. Yeni silah, uçaklara hatta gemilere zarar verecek şekilde tasarlanmış durumda. Özellikle bulunduğu konuma gelen füzeleri anında fark ederek imha edebilen lazer silahı, uçaktan gelecek saldırılarda da hızından dolayı önemli bir etken yaratabilir.

LaWS ismiyle tanıtılan lazer silahı, şu anda Basra Körfezi’nde konuşlanan USS Ponce gemisi üzerinde bulunuyor.

Günümüzde radarlarda bile çok zor görülen insansız uçak ve drone’ları indirmek için tasarlanan lazer, ayrıca mültecilerin kaçarken kullandıkları küçük teknelerde hiçbir insana zarar vermeden doğrudan geminin motoruna nişan alarak olayları büyümeden çözümleyebiliyor.

Bu teknoloji, düşman hedeflerini yok etmek amacıyla füzelerin yerini alabilir. Ayrıca tüm dünya ülkelerinde kişisel konfordan ödün verilerek ayrılan askeri fon, bu silahlar sayesinde inanılmaz oranlarda düşerek çok daha az ücretlere mal olacak. Füzeler binlerce dolardan milyonlarca dolara kadar çok geniş bir maliyet bütçesine sahipken bu lazer silahlarının her atışı yaklaşık 1 dolara mal oluyor.

Teknoloji geliştikçe silah sanayisi de gelişim gösteriyor. Yeni lazer silahları ile birlikte Star Wars, Star Trek gibi yapımlarda gördüğümüz lazer silahları gerçek olacak gibi duruyor.