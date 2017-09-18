Dünyanın İlk Kafa Nakli Operasyonunda Hasta Değişti!

Aralık 2017’de yapılması planlanan dünyanın ilk insan kafası nakli ertelendi. Şimdilik verilen kesin bir tarih olmasa da uzmanlar 2018’in ilk aylarını işaret ediyorlar. Her şey yolunda giderse bir insanın kafası, sağlıklı vücutta yaşayacak.

Rus kökenli Valery Spiridonov, kas erimesine neden olan bir hastalığa sahip olduğu için kafa nakli operasyonuna gönüllü oldu. Yepyeni bir vücuttan başka bir şey istemeyen hastanın operasyonunu dünyaca ünlü İtalyan sinir cerrahı Sergio Canavero üstlendi. Yaklaşık iki yıldır devam eden hazırlık sürecinin son safhasında Valery prosedür sürecinden ayrılmak istediğini dile getirdi. Gerekçesi ise doktor Canavero’nun tekrar yürüyebileceğinin, normal bir hayata sahip olacağının ve hatta hayatta kalmasının bile garantisinin olmadığını söylemesiydi.

Bundan 5 ay evvel operasyonla ilgili yapılan son resmi açıklamayı sizlere aşağıdaki haberle bildirmiştik:

Spiridonov, "İtalyan doktora güvenemeyeceğim göz önüne alındığında, sağlığımı kendi elime almak zorundayım. Çelik bir implantla omurgamı düz tutabileceğim oldukça başarılı olan bir yöntem var.” açıklamasında bulundu. Rus hastanın bu tavrı, bilim camiasında fazlasıyla eleştrildi.

Sergio Canavero ise yeni bir gönüllü hasta arayışını Çin’de sonlandırdı. Harbin Tıp Üniversitesi’nden bir meslektaşı ile birlikte, Çinli bir gönüllü bulduklarını açıkladı. Bazı bilim otoriteleri tarafından eleştirilen operasyona Canavero’nun güveni tam ve kendisi hala iyimser. Hatta kendisi tıptaki ilerlemenin çok hızlı olduğunu, bundan birkaç ay önce gerçekleştirilmesinin imkansız olduğu şeyleri şimdi yapabildiklerini dile getirdi.

Yeni bir beden üzerine yabancı bir başın yerleştirilmesinin "keşfedilmemiş delilik seviyelerine" yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan bilim insanları da mevcut. Canavero kendisini eleştiren bilim camiasına şu sözleri söyledi: "Deneyimi olmayan sözde uzmanlar var, çünkü daha önce hiç böyle işlere kalkışmamışlar. ABD, Güney Kore ve Çin'de bulunan geniş bir ekibimiz var. Yakın zamanda kamuoyunu bilgilendireceğiz.”

Dr. Sergio Canevero ve Çinli meşlektaşı Dr. Xiaoping Ren:

Rus hastanın karar değiştirdiği tarihe kadar operasyon için toplamda 20 milyon dolar harcanmış ve 150’den fazla doktor, hemşire ve teknisyen çalışmıştı.

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