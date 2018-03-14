Facebook’a açtıkları davadan kazandıklarıyla kripto para yatırımı yapıp, dünyanın ilk kripto para milyonerleri olan Winklevoss ikizleri, piyasaları yasal olarak düzenlemeye yönelik yeni projeleri Virtual Commodity Association (Sanal Ticaret Birliği) hakkında konuştular.

Küresel kripto para piyasaları, bir geçiş döneminde bulunduğumuz için oldukça düzensiz bir şekilde işliyorlar ve devletler, söz konusu piyasalar üzerine tam anlamıyla yaptırım sahibi değiller. Bu nedenle ortaya çıkan sayısız dolandırıcılık vakası, güvensiz yatırımların artışı gibi nedenler piyasalardaki değerlerin hızlı bir şekilde çalkalanmalarına neden oluyorlar.

Dünyanın ilk kripto para milyoneri olan Winkloves ikizleri adıyla tanıdığımız girişimci kardeşler, bir süredir Gemini adını verdikleri bir borsa servisinin de sahipleri olarak biliniyorlar. Dijital piyasaları yasal bir şekilde denetleme ve düzenleme işlemlerine yönelik emsal bir fikirle yola çıkan kardeşlerin yeni projesi, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak göze çarpıyor.

Sanal Ticaret Birliği (Virtual Commodity Association -VCA) adını verdikleri bu örgüt, endüstrinin standartlarını geliştirmeyi, şeffaflığı teşvik etmeyi ve resmi kuruluşlara denetim hakkı vererek güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.

Kardeşlerin birlikte verdikleri bir ifadede “Kripto paraların geleceğe yönelik vadettikleri umut verici. Ancak bireyler ve kurumlar bu dünyada kendilerini güvende hissedemiyorlar. Sanal emtia düzenlemesi için VCA’nın bir sonraki manıklı girişimlerden olacağını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundular.

ABD merkezli olarak hayata geçirmek istedikleri kuruluş, ülkedeki devlete bağlı borsa ve ticaret kuruluşlarının, denetleyici bir kimlikle sürece katılmalarını kolaylaştıracak. Hali hazırda Wall Street’te bulunan bütün yatırımcılık şirketlerinin zaten tepelerinde bir denetim mekanizması var. Ancak bu mekanizmalar kripto para ticaretleri konusunda yetersiz kalıyorlar. Kardeşlere göre artan güven endişelerinin kaynağı da bu eksiklikten başka bir şey değil.

Sanal Ticaret Birliği, üyelik ücretleriyle finanse edilecek bir emsal örgüt olarak hayata geçirilecek. ABD’li yatırımcılara hitap edecek olsa da dünya üzerinde farklı ülkelerde benzer projeler görme ihtimali heyecanlandırıyor. Örgütün üyeleri mali sorumluluklar, siber güvenlik önlemleri ve bilgi paylaşımlarıyla ilgili sorun çıkarttıkları takdirde yasal yaptırımlara maruz kalacaklar.