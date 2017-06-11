Yüklediği tek bir videoyla YouTube'da yeni bir sektör yaratan ve milyon dolarlar kazanan ilk makyaj YouTuber'ı Michelle Phan, YouTube'u bıraktığını açıkladı.

Günümüzde YouTube dünyasında her gün yüzlerce hatta binlerce makyaj videosu yayınlanıyor ve bu videolar milyonlarca kişiye ulaşıyor. Hal böyle olunca makyaj videoları çeken YouTuber'lar da markalarla yaptığı reklam anlaşmaları sonucunda ciddi bir gelir elde ediyor. YouTube'da işte bu makyaj videolarını bir sektör haline getiren ve ilk kez bir makyaj videosu çeken YouTuber Michelle Phan, YouTube'u bıraktı.

YouTube'taki ilk makyaj videosu:

2007'de yani yaklaşık 10 yıl önce yüklediği ilk makyaj videosuyla farkında olmadan büyük bir sektör yaratan ve hal böyle olunca da 'ilk' olmanın verdiği avantajla milyonlarca kişiye ulaşan Phan, geçtiğimiz zamanlarda Ultra Records ile ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. İddialara göre Ultra Records, öncelikle Phan'a videolarında Ultra Records tarafından yayınlanan şarkıları kullanması için bir reklam anlaşması önerdi ancak kaynaklara göre bu reklam çalışması başarısız olunca Ultra Recods, Phan'in videolarında bu şarkıları izinsiz kullandığını iddia ederek videolara telif uyguladı. Phan de ilk olarak Ultra Records'un teklif getirdiğini belirterek mahkemeye gitme kararı aldı ancak olay mahkemeye gitmeden çözüldü. İmzalanan anlaşmayla birlikte Phan'in bu videoları YouTube'dan tamamen silindi.

Yaşanan bu tatsızlık nedeniyle artık YouTube'dan bıktığını ve uzaklara gitmek istediğini söyleyen yaklaşık 9 milyon abonesi olan YouTuber, yayınladığı son videosuyla birlikte İsviçre'ye taşınma kararı aldığını açıkladı. Michelle Phan, uzun bir süre YouTube'tan uzak, İsviçre'de istediği gibi yaşamayı hayal ediyor.

Phan'in yayınladığı bu 'Neden Ayrılıyorum?' isimli videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. (İngilizce)