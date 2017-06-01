Dünyanın İlk Nutella Kafesi Açıldı!

Tüm menüsü çikolatalardan oluşan dünyanın ilk Nutella kafesi, ABD’nin Illinois eyaletindeki Chicago şehrinde açıldı.

Daha önce açılış duyurusu sosyal medya üzerinden yapılan Nutella kafe, Chicago’nun ünlü Michigan Caddesi’nde gerçekleştirilen bir törenle hizmete girdi.

Çikolata severlerin rüyalarını gerçeğe dönüştüren ve menüsü sadece çikolatalardan oluşan Nutella kafenin ilk müşterisi olmak isteyen ABD’liler, törenin gerçekleştirilmesinden saatler önce uzun kuyruklar oluşturdular. Sabah saat 05.00’dan itibaren sıraya giren Nutella tutkunları, kafeye alınan ilk 400 kişilik grubun içerisinde yer alamayınca diğer grupta yer alabilmek için 3 saat daha beklediler.

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği kafenin menüsünde sandviçten salataya, çorbadan ekmeğe kadar tüm gıda ürünleri tamamen çikolatadan yapılıyorlar. Akşam yemeği servisinin de yapıldığı kafenin önündeki kuyruk, günün son saatlerine kadar devam etti.