Dünyanın İlk Özelleştirilebilir Ekranlı Akıllı Ayakkabısı: Vixole

Neredeyse akıllı telefonunuz kadar marifetli, giyilebilir teknoloji olayını farklı bir boyuta çıkaracak ayakkabı.

'Giyilebilir teknoloji' tabiri işte tam da böyle ürünler için ortaya çıkmış diyebileceğimiz, oldukça fütüristik bir ayakkabı. İşte Vixole adlı ayakkabının tabiri tam olarak bu şekilde.

İlk bakışta sıradan, tek renkli bir ayakkabı olarak görünen Vixole, aslında dünyada bir ilke sahip olan bir ayakkabı. Özelleştirilebilir ekrana sahip olan Vixole, arka tarafında barındırdığı ekranın yönetimini de tamamen kullanıcısının zevkine bırakıyor.

Basic, Plus ve Premium olmak üzere üç farklı versiyonda ekran modeli barındıran Vixole, akıllı telefonunuz ile bağlantı sağlayarak bu ekranlarda istediğiniz desen, şekil vb görüntüleri gösterebiliyor. Fakat bu ayakkabının yapabildikleri sadece bunlar değil.

Plus ve Premium modellerinde bulunan 8 adet sensör, bu sensörler sayesinde hem hareket ve ses algılaması yapabiliyor, hem de adım sayabiliyor. VR platformlar için de uygun olan Vixole, navigasyon özelliği ile ise adeta 'akıllı' olayında zirve yapıyor.

Telefonunuzdan gönderdiğiniz navigasyon bilgilerini hafızasına kaydeden Vixole, gideceğiniz yolda dönmeniz gereken kısımları sağ ya da sol ayağınıza titreşim vererek bildiriyor. Suya ve sıcaklığa karşı da dayanıklı olan Vixole, kablosuz şarj sistemi ile de 8 saate kadar kullanım süresi sunmakta. Ayakkabı tam dolu şarj seviyesine ise 2 saat gibi bir sürede ulaşmakta. OLED ekran barındıran Premium versiyonu sınırlı sayıda satışa sunulacak Vixole'nin bu versiyonlu fiyatı 300 dolar, Basic ve Plus versiyonu ise 150 dolar.