Dünyanın İlk Penis ve Testis Torbası Nakli Gerçekleştirildi!

Nakiller konusunda hatırı sayılır bir yol kat eden tıp dünyasında bir ilk daha gerçekleşti. Yaralı bir ABD askerine, dünyanın ilk penis ve testis torbası nakli geçekleştirildi.

Organ, uzuv ve yüz nakilleri, yaralanan ya da vücudunun belirli bölgelerini farklı etmenlerden dolayı kaybeden insanların umudu oluyor. Bilimsel olarak çoğu nakil işlemi mümkün olsa da büyük bir kısmı hala dünyanın çeşitli bölgelerinde erişilebilir değil. Daha önce farklı bir insanın hayata bağlanmasını sağlayan bir dokunun yeni bir bedeni kabul etmesi, oldukça zor prosedürler ve uzun süren maliyetli ameliyatlar gerektiriyor.

Penis nakli ise işlevsel bir şekilde başka bir vücuda nakledilmesi en zor organlar arasında bulunuyor. Aslında dünyanın ilk penis nakli 2014 yılında Güney Afrika’da yapıldı ve 2016’dan bu yana ABD’de yapılmaya devam ediyor. Ancak üreme sistemi olan testis torbası ile birlikte bir penis nakli yapılmamıştı.

Afganistan’da bir bombaya basarak yaralanan ABD’li bir askerin talebi üzerine hayatını kaybeden donörden alınan penis, testis torbası ve bir kısım karın duvarı, 11 doktor tarafından 14 saatten uzun süren operasyonla nakledildi. Doktorlara göre hastanın cinsel yaşantısına dönmemesi için bir engel bulunmuyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre operasyon, Maryland eyaletinin Baltimore kentinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi hastanesinde gerçekleştirildi. 26 Mart’ta tamamlanan ameliyatın ardından hastanın 6 ila 12 hafta içinde tamamen iyileşmesi bekleniyor. Adının açıklanmamasını isteyen asker, “Uyandığımda, sonunda kendimi normal biri gibi hissettim. Şimdi iyiyim" açıklamasında bulundu.

Hastanın bu hafta taburcu edilmesi ve tedavisine evinde devam etmesi bekleniyor.