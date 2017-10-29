Dünyanın İlk 'Raysız Treni' Hizmete Girdi!

Bu bir kuş, bir uçak... Hayır hayır, bu raysız bir tren!

Temel olarak aslında bir tramvay-otobüs kırması olan araç, firması tarafından raysız tren olarak pazarlanıyor. Onlar öyle diyorsa biz de öyle diyeceğiz.

Saatte yaklaşık 70 km hız yapabilen bu akıllı tren, "Autonomous Rail Rapid Transit" olarak adlandırılıyor. Üretici firma CRRC, teknolojiyi geliştirmeye 2014 yılında başladığını ifade ediyor. 300 kişilik kapasitesi olan trenler, önümüzdeki yılın başında başka şehirlere de ulaştırılacak. Firmanın iddiasına göre trenlerin 25 yıllık kullanım ömrü var.

Kontrol kısmına geldiğimizde, rayların yerine geçen yola çizilmiş noktalı çizgileri kullanan araç, şuan hala sürücülere sahip. Firmanın ilk hedefi ise bu araçları yapay zeka aracılığıyla otonom hale getirmek olarak açıklandı.

Sizce İngiltere bu şeylere daha fazla yatırım yapmalı mı? Biz de yapmalı mıyız?