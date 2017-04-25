Dünyanın İlk Sıtma Aşısı 2018'de Afrika'da Denenecek!

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, dünyanın ilk sıtma aşısı 2018 yılında Afrika ülkeleri Gana, Kenya ve Malavi'de denenecek.

Plasmodium parazitinin beş faklı türünün (P.falciparum, P.vivax, P.ovale, P.malariae ve P.knowlesi) neden olduğu bir hastalık olan sıtma, genellikle insanlara parazitle enfekte olan dişi anofel sivrisineğinin ısırığıyla bulaşmakta nadir olarak da kan transfüzyonu, organ nakli, iğne (şırınga) paylaşımı veya anneden fetüse şeklinde gerçekleşmektedir. Sıtma, diğer bir adıyla malarya hastalığı yüzünden her yıl 430.000 civarında insan hayatını kaybetmekte. Hastalığın en yaygın belirtileri ise, grip benzeri belirtilerle karakterize edilip; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik şeklinde sıralanmakta.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization: WHO) dün yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki sene öncelikle Gana, Kenya ve Malavi'de denenecek olan RTS,S aşısı, sıtma parazitine karşı bağışıklık sistemini eğiterek, on binlerce insanın hayatını kurtaracak.

Geçtiğimiz 30 yıldır çalışmaları sürdürülen aşının, öncelikle küçük çocuklar üzerinde deneneceği belirtilenler arasında. Çünkü sıtmanın en çok görüldüğü kıta olan Afrika'da hastalık yüzünden olan ölümlerin çoğunu çocuk ölümleri oluşturmakta. Aşının deneme programına 5-17 aylık 750 bin bebek katılacak. Bu bebeklerin yarısına sonuçları gözlemlemek için sıtma aşısı yapılması kalan planlanmakta.

Sıtma aşısı deneme programının fonu Gavi, Vaccine Alliance, Aids, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Küresel Fonu, WHO ve GSK gibi kuruluşlar tarafından karşılanmakta. Gavi yöneticisi Dr. Seth Berkley, konuyla ilgili olarak "Dünyanın ilk sıtma aşısı 30 yıldır üzerinde çalışılan gerçek bir başarı. Sıtma dünyanın en yoksul ülkeleri üzerinde binlerce insanın hayatını alan ve ekonomik gerilemeye neden olan büyük bir yük. Bu aşılar bu yükün azaltılması için çok önemli" açıklamasını yapıyor.







