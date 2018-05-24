Dünyanın İlk Tarifeli Uçuşu Nasıl Gerçekleşti?

Hiç uçağa bindiğinizde, ilk tarifeli uçuşların ne zaman başladığını merak ettiniz mi? Gelin tarihte biraz geriye gidelim ve ilk ticari uçuşun nasıl gerçekleştiğini öğrenelim.

Günlerden 1 Ocak 1914, dünyanın ilk tarifeli uçağı St. Petersburg ve Tampa arasında hizmet gösterdi. St. Petersburg ve Tampa hattı, yalnızca 4 ay sürdü.

Bu uçuşun pilotu, tecrübeli test pilotu Tonny Jannus'tu. Uçuş için para ödeyen ilk müşteri ise Aziz Petersburg'un eski başkanı Abram C. Pheil. Tampa'ya doğru gerçekleşen uçuş 34 kilometreydi ve yalnızca 23 dakika sürdü.

İlk Ticari Havayolu

Tekneler için dizel motor üreten şirketin Florida'da yaşayan satış temsilcisi Percival Elliott Fansler, bundan etkilendi. Sonrasındaysa Fansler, gerçek bir ticari havayolu yapma fikrini sundu. Sonrasındaysa iki adam omuz omuza verdi ve Tampa ve Petersburg arasında bir geçit oluşturdu.

Karşılıklı iki şehir arasındaki yolculuk vapurla 2 saat, trenle 4 ila 12 saat ve otomobille 20 saat sürüyordu. Uçakla ise bu yolculuk 20 dakikaya düşüyordu.

Genç ve Cesur Bir Girişimci

Jannus, havacılık konusunda oldukça popüler bir figürdü. Kendisi uçan sergiler verdi, askeri uçakları test etti, uçarak uzun mesafeli yolculuklar yaptı. 1 Mart 1912'de ilk uçaktan paraşütlü atlamayı gerçekleştirmesi için Kaptan Albert Berry'i taşıdı. 1913 yılında ise henüz 24 yaşındayken, Benoist Uçak Şirketi'nde ana hissedarlardan birisi oldu.