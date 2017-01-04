Dünyanın İlk Termal Kameralı Aksiyon Kamerası: FLIR Duo

FLIR, üzerinde termal kameraya da yer verilen Duo isimli yeni aksiyon kamerasını duyurdu.

Son dönemlerde aksiyon kameralarının yaygınlaşmasıyla birlikte tüm aksiyon kamerası birbiriyle hem ekstra özellikler sunmak hem de diğerlerine kıyasla uygun fiyatlı ürünler sunmak için birbiriyle yarışa girmiş durumda.

Bu üreticilerden biri olan FLIR, dünyanın ilk termal kameraya sahip aksiyon kamerasını duyurdu. FLIR Duo isimli bu aksiyon kamerası, normal kamerasıyla Full HD video kaydı yapabilirken ikinci kamerası sayesinde de termal görüntüler elde edebiliyor. Bu termal kameranın elde ettiği görüntüler ise 160x120 piksel çözünürlüğe sahip.

Özellikle drone'lara takılarak termal kameraya ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılabilecek FLIR Duo, bazı durumlarda termal kamerası sayesinde hayat kurtaran verileri de elde debilecek. Bu ilginç aksiyon kamerasının 999 dolardan yakında satışa sunulması planlanıyor.

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Ayrıca biz de Webtekno olarak dünyanın ilk termal kameraya sahip ve gelmiş geçmiş en dayanıklı telefon olma iddiasındaki Cat S60'a bir sağlamlık testi yapmıştık. Bu videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.