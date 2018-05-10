Geleceğimizi belirleyen teknolojilerden biri olan yapay zeka, ABD'de bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi'nde lisans programı olarak eğitimlerine başlanacak.

Yapay zeka, kimilerine göre bir kıyamet senaryosunun başrolü olsa da, geleceğimize yön verecek ve bizi birçok alanda ileri taşıyacak bir gelişme alanı olduğu artık reddedilemez bir gerçek. Tüm dünyada birçok alanda yeniliklere imza atılmasını sağlayan yapay zeka, artık eğitimi de verilecek bir lisans programı oldu.

Carnegie Mellon Üniversitesi, özellikle bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri konusunda dünyanın önde gelen eğitim merkezlerinden biri durumunda ve yapay zekanın ilk formlarının yaratıcılarından Herbert Simon ve Alan Newell gibi önemli isimlerin de yetiştiği bir üniversite. Carnegie Mellon, geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklama ile ABD'nin en başarılı bilgisayar teknolojileri okulu seçilerek Stanford, Berkeley gibi birçok başarılı üniversiteyi geride bırakmıştı.

Üniversitede uzun zamandır yapay zeka ile ilgili eğitim veren bazı programlar mevcuttu ama bunlar görece basit düzeyde verilen eğitimlerdi. Bu konuda bir lisans programının sunulmasının, yapay zekanın gelişimine ve yönlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor. Programın disiplinler arası iletişimi güçlü tutmak ve daha başarılı bir ilerleme kaydedebilmek için mühendislik ve sosyal bilimler programları ile birlikte çalışacağı da düşünülüyor.