Dünyanın İlk Yüzen Rüzgar Çiftliği Kuruldu

Hywind Projesi kapsamında devrim niteliğindeki teknoloji sayesinde artık açık denizlerde de rüzgar çiftlikleri kurmak mümkün.

Dünyanın ilk tam kapsamlı rüzgar enerji santrali İskoçya kıyılarında kurulmaya başlandı. Devrim niteliğindeki teknoloji sayesinde, derin sularda dahi rüzgar enerjisinden faydalanılacak. Hywind olarak da bilinen Peterhead rüzgar enerjisi santrali, 20 bin eve enerji sağlayacak.

Türbinlerin üreticisi Statoil, bu yeni teknolojinin mevcut türbinlerden daha fazla güç üretebileceğini söyledi.

Hywind Proje direktörü Leif Delp, ''Bu geliştirme projesi, rüzgar türbinlerinin açık deniz koşullarında da çalışabilmesini sağlamak için yapıldı. Yüzen çiftlikleri tüm oyunu değiştirebilir ve maliyetleri ciddi ölçüde düşürebilir."

Şu ana kadar bir adet dev türbin açık denize yerleştirildi. Dört türbin daha Norveç fiyordlarında hazır olarak bekliyor. Ay sonuna kadar hepsi kıyıdan yaklaşık 25 kilometre kadar uzakta dimdik duruyor olacak.

Sistem şu an için çok pahalı olsa da üreticisi, gelecekte üreticilerin bilinen sabit türbinler kadar ucuza mal edebileceğini belirtti.

Sistemin boyutları ne kadar?

Pervanelerle birlikte toplam boyu 175 metre.

Her bir türbinin ağırlığı 11.500 ton.

Pervanelerin sabitlendiği bölmeye iki adet otobüs sığabilir.

Her bir pervanenin boyu 75 metre kadardır.

Türbinler bir kilometre derinlikteki suda dahi çalışabilir.

Statoil, pervaneleri rüzgar, dalga ve hava akımlarından korumak için özel bir yazılım kullandığını söylüyor.

11.500 ton ağırlığındaki türbinleri yerleştirmek elbette kolay olmadı. Çekme tekneleri ve uzaktan kumanda edilebilen bir denizaltı kullanılarak başlatılan çalışmalar başarıyla sonuçlandı.

Fiyatları Düşürdü

Rüzgar enerji santrallerinden elde edilen enerjinin fiyatı 2012 yılından bu yana %32 düşüş yaşadı. Hükümetin düşüncesi, nükleer enerjiden çok daha ucuza mal edilen rüzgar enerjisi sayesinde önümüzdeki dört yıl içerisinde yeni bir fiyat düşüşü olması.

Hywind Projesi, Abu Dabi firması Masdar'ın iş birliği ile 190 milyon poundluk bir bütçeyle yürütülüyor. Ayrıca Birleşik Krallık tarafından da mali destek sağlanmış durumda.

RSPB'nin İskoçya temsilciliği ise projeye karşı çıktı. Sebebi ise projedeki bir sorun değil yalnızca yeterince rüzgar enerji santralinin bulunduğunu düşünmeleri.

Kurum yöneticileri, rüzgar santralleri nedeniyle binlerce deniz kuşunun hayatını kaybetmesinden endişe ediyor. BBC'ye konuşan RSPB'den Aidan Smith, ''Rüzgar enerji santrallerine karşı değiliz, hatta iklim değişikliğiyle müdadelemiz konusunda yardımcı oldukları için çok hevesliyiz. Hywind Projesi'ne karşı çıktık, çünkü bölgede zaten kuşlarla ilgili bir sorun varken bunun üzerine kuruldu.'' dedi.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ndeki (IPCC) bilim insanları, hükümetlerin emisyonu azaltma sözlerini tutmaları için bu gibi yeni teknolojilere acilen yatırım yapmaları gerektiğini belirttiler.