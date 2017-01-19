Dünyanın İlk 'Yüzen Şehri'nin İnşaat Anlaşması İmzalandı!

Güney Pasifik ülkesi, okyanusun yükselmesi nedeniyle çareyi suyun üstünde yaşamakta buldu ve Amerikalı bir şirketle inşaat için anlaştı.

Doğanın zaman zaman bize sürpriz yapmak gibi bir alışkanlığı var. Yükselen su seviyesi nedeniyle Fransız Polinezyası'nda yüzen bir şehir inşa ediliyor.

Okyanus seviyeleri mevcut oranda yükselmeye devam ederse, Fransız Polinezyası toprağınının üçte ikisi kaybolabilir ve söz konusu alan, gerçek bir yüzen şehir haline gelebilir. Fransız Polinezyası hükümeti, test sürüşlerine başladı bile.

Devlet, gerçek anlamda yüzen ilk şehri inşa etmek için bir San Francisco temelli bir inşaat firmasıyla anlaşma imzaladı. Proje, 2019'da başlayacak. Bunu gerçekleştirmek imkansız görünse de teknoloji, "imkansız" kelimesinin anlamını bilmiyor gibi.

Söz konusu şehri kurma görevini üstlenen Seasteading Enstitüsü, 5 yıldır yüzen şehirler için taslaklar geliştirip, bunlara uygun yapılar inşa etmesi ile tanınıyor.

Hafta başında devlet kademelerinden yapılan açıklamada, "Fransız Polinezya hükümeti, Seasteading Enstitüsü ile Yüzer Şehir Projesi için anlaşma imzaladı. Proje, sadece yükselen deniz seviyesine uyum sağlamakla kalmayacak; teknolojik ve ekonomik büyümeyi de teşvik edecek." ifadeleri kullanılmıştı.

Fransız Polinezya bakanı Jean-Christophe Bouissou tarafından imzalanan anlaşma, planların bu yıl tamamlanmasını ve taslak mevzuata dahil edilmesini öngörüyor. Taslak başarıyla tamamlanırsa, inşaat 2019'da başlayacak.

Bölgenin sakin ve sığ suları, kalıcı bir yüzen yaşam alanı kurmak için mükemmel bir yer olarak kabul ediliyor. İşler planlandığı gibi yüz binlerce insan keyifli bir yaşam sürdürebilecek.

Yine de her şey kusursuz değil. Seasteading firması, yüzen kent projesinin sürdürülebilir olmasını istese de projeye karşı çıkan yerliler, yaşam alanının inşa edilmesinin çok zaman alacağını ve istenen sonuçlara ulaşılamayacağını savunuyor.

Tahitili işadamı ve eski turizm bakanı Marc Collins, The Guardian'a verdiği demeçte "Biz, hiçbir yere varmayan mega projelerden bıkıp usandık." ifadelerini kullanıyor.