Dünyanın İnsan Kontrollü İlk Hoverbike'ı (Motosikleti) Hazır!

Uçan motosiklet olarak da tanınan hoverbike'lar artık sadece bilim-kurgu filmlerinde değil; gökyüzünde de dolaşacak.

Dubai'deki yetkililer bu yaz ilk drone taksileri uygulamaya sokuyor olabilir, ancak Rusya gökyüzünü insanların kullandığı hoverbike'larla doldurmak istiyor.

Rus drone üreticisi Hoversurf, sadece sizi gökyüzüne kaldırma kapasitesine sahip değil, ellerinizle kontrol imkanı tanıyan tek kişilik bir hava aracı inşa etti. Tam teşekküllü Scorpion-3, hava hakimiyetini ve uçuş çevikliğini standart motosiklet tasarımı ile birleştirerek melez bir teknoloji harikası yaratıyor.

Hoversurf, cihazın şimdilik "aşırı spor aracı" olarak göründüğünü söylese de, yakında tam bir ulaşım aracı potansiyeline ulaşacağını iddia ediyor.

Scorpion-3 hem otomatik, hem de tam elle kumanda etme imkanı sunan üstün yazılımlara güveniyor.

Hoversurf, pilotunun güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek için uçağın azami hızını ve yüksekliğini otomatik olarak kontrol eden ve sınırlayan bir sisteme de sahip.

Cihazın şu ana kadar inşa ettiği tek quadcopter Scorpion-3 değil. Şirket, geçtiğimiz yıl uzaktan kumanda edilebilen ve pilot tarafından elle de kontrol edilebilen bir cihaz prototipi sergilemişti.