Kingston Digital’in ürettiği dünyanın en yüksek kapasitesine sahip flaş belleği DataTraveler Ultimate GT, Türkiye’de satışa çıkarıldı.

Kingston’ın CES 2017 fuarında tanıttığı ve dünyanın en yüksek kapasitesine sahip olan flaş belleği DataTraveler Ultimate GT, 2 TB’a kadar varan depolama seçenekleriyle birlikte Türkiye’de satışa sunuldu. Darbelere karşı dayanıklı çinko alaşımlı bir metal gövde içerisinde bulunan flaş bellek, 4K kalitesinde 70 saatlik videoya kadar veri saklayabiliyor. Köşeli tasarımıyla göze de hitap eden flaş bellek, muhtemelen daha çok profesyonel kullanıcılara hitap edecek.

Kingston’ın Flaş Bellek Ürünleri Müdürü Jean Wong, söz konusu ürünle ilgili şu açıklamada bulundu: “DataTraveler Ultimate GT ile kullanıcıların mobil olarak veri saklama kabiliyetini artırıyoruz. 2013’te piyasaya sunduğumuz 1TB kapasiteli sürücümüzün ardından kapasiteyi iki katına çıkararak çok iyi bir devam ürünü çıkarttık. Artık kullanıcılar çok daha büyük miktarda veriyi rahatlıkla saklayıp aktarabilecek.”

5 yıl garantisi olan ve Kingston’ın ücretsiz teknik destek sağlayacağı flaş belleklerin 1 TB seçeneği 3785 TL + KDV, 2 TB seçeneği ise 6310 TL + KDV’den satışa sunulacak.