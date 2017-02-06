Katar Havayolları’na ait Boeing 777 yolcu uçağı, tüm zamanların en uzun ve kesintisiz uçuşunu gerçekleştirdi.

Resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Katar Havayolları, Doha’dan kalkan ve 10 zaman dilimi içinden geçen yolcu uçaklarının 14.500 KM’lik mesafeyi 16 saat 23 dakika süren yolculuğunu tamamladığını açıkladı. Dünyanın en uzun uçuşu olarak kayıtlara geçen yolculuk esnasında 4 pilot ve 15 kabin görevlisi görev yaptı.

Doha’dan kalkan ve Yeni Zelanda’daki Auckland Havalimanı’na inen uçağın ardından Yen Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, karşılama törenine katılarak Katar Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Akbar Al Baker’a bir plaket verdi. McClay, böylesine uzun ‘direkt’ uçuşların iki ülke arasındaki ticari faaliyetlere ve turizme büyük katkısının olacağını belirtti.

Aynı uçağın bugün tekrar Auckland’dan Doha’ya geri dönmesi bekleniyor. Fakat bu sefer rüzgara bağlı olarak uçuşun 17 saat 30 dakika civarında süreceği tahmin ediliyor.