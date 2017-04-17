Nükleer karşıtı politikalarıyla tanınan Avrupa ülkesi Finlandiya bile, sonunda bazı gerçekleri kabul etmek zorunda kaldı. Hatta ortada çok daha çarpıcı iddialar dolaşıyor.

Kısa süre önce Finlandiya'daki nükleer karşıtı Yeşiller Partisi'nden dört belediye başkanı seçimi adayı, insanlığın artık nükleer enerjiye karşı koyma gibi bir lükse sahip olmadığını açıkça belirttikleri, hayati derecede önemli bir bildiri yayınladı. Yeşiller de dahil olmak üzere tüm partiler Finlandiya şehirlerinin ısınması için nükleer santral fizibilite çalışmaları üzerine çağrı yapan bir dilekçe imzaladılar. Yeşil Parti son Finlandiya seçimlerinde tüm oyların yüzde 12'sini alarak partinin tarihindeki en büyük oy oranını elde etti. Yeşiller Partisi şu anda Finlandiya'nın neredeyse en büyük yedi kentinden dört tanesinde söz sahibi.

Yeşiller Parti hala resmi olarak nükleer karşıtı konumunda, ancak ülke 2030 yılına kadar kömür kullanımını durdurma sözü verdi ve bazı iç hava koşullarının önemli sağlık sorunlarına neden olduğunu biliyorlar.. Finlandiya ise küresel ısınmayı engelleme niyetinde. Lakin nükleer santral projesi genişlemeden, önümüzdeki 20 yıl içinde küresel ısınmayı çözmek mümkün değil.

Örnek vermemiz gerekirse ABD'nin nükleer enerji üretimi, yıllık 98 milyar dolar seviyesinde ve bu rakam ülkenin GSİH'sinin binde 5'ini oluşturuyor. Finlandiya'da radyoaktif atık yönetiminden sorumlu ajans, Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu olarak biliniyor. Nükleer program ödemeleri, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yönetilen harici bir Ulusal Nükleer Atık Yönetim Fonu haline geliyor. Fona katkılar tesisin ilk 25 yılı boyunca yapılııor. Asıl iddia ise Finlandiya'nın sadece nükleer reaktora sahip olmadığı ve çeşitli nükleer bombalara sahip olduğu yönünde. Bu bombalar arasında hidrojen bombası olduğu da söylentiler arasında. Böyle bir iddia, dünyadaki tüm dengeleri derinden değiştirebilir.

Nükleer bombanın atılmasıyla neler olabileceği ile ilgili hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.