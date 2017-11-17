Dünya gündeminden son iki yıldır hiç düşmeyen bir konu var: İtalyan cerrah Prof. Sergio Canavero tarafından gerçekleştirilecek kafa nakli ameliyatı. Geçtiğimiz aylarda 2018’e ertelenen operasyon için kadavralar üzerinde tam teşekküllü bir deney yapıldı.

Bilim dünyası, özellikle de sinir bilimciler, son 1 yıldır çok ciddi bir konuyu tartışıyorlar: Bir insandan alınan canlı başın, vücudunu bağışlayan bir başka insanın vücuduna aktarmak. Böbreğe, uzuvlara, yüze ve diğer iç organlara zaten alıştık. Ancak kafa? Evet beyniyle beraber. Kişinin yepyeni bir vücuda kavuşması amaçlanıyor. Bunu isteyen donörler ise genelde çeşitli hastalık ya da kazalar sonucunda vücudunu kullanamayan kişiler.

Eylül ayında gerçekleştirilmesi beklenen ameliyat, kafasını yeni bir bedene geçirmek isteyen Rus bir hasta üzerinde uygulanacaktı ve baştan sona her şey hazırdı. Ancak Rus hasta, korkularından dolayı geri çekilince ekibin başındaki Prof. Sergio Canavero, yeni bir hasta arayışı için Çin’e gitti.

İlk gönüllünün aniden vazgeçmesi, bilim dünyasındaki ve kamuoyundaki şüpheleri tırmandırdı. Gerçekten de böyle bir operasyon sonrasında kişinin yaşama ihtimali var mıydı? Canavero’ya göre var! Hatta ertelenen operasyon için yeni hasta arayışı içindeyken, insanları tekrar inandırmak için bir deney gerçekleştirdi.

18 saat süren operasyonda gönüllü yerine henüz yaşamını kaybeden ve ölmeden önce gönüllü olan bir insanın vücudu kullanıldı. Uzmanlar, kopmuş bir başın, omurganın, sinirlerin ve kan damarlarının, bir başka vücuda yeniden bağlanabileceğini ispat ettiler:

Söz konusu deney Canavero’nun Çinli ortağı Dr. Xiaoping Ren liderliğinde gerçekleştirildi. Ren ve ekibi geçtiğimiz yıl benzer bir deneyi şempanzeler üzerinde başarıyla tamamlamışlardı.

Ameliyat’ın ardından Viyana’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Canavero, "Çok uzun zamandır doğa kuralları bunu bize dikte ediyor. Bizler doğarız, büyürüz, yaşlanırız ve ölürüz. İnsan milyonlarca yıldır gelişiyor ve bu zamana kadar 100 milyara yakın insan öldü. Aslında bakacak olursanız bu, kitlesel ölçekte bir soykırım.”

Canavero’nun sözleri tartışmaya açık bir şekilde devam ederken, konuşmanın devamında, bu zamana kadar en çok şüphe duyulan aşamanın başarıyla test edildiğini belirtti. Bu aşama, kopan kafanın farklı uzantılarının yeni bir bedene başarıyla bağlanabilmesiydi:

"Ölüm ile ilgili kaderimizi elimize alacağımız bir çağa girdik ve bu her şeyi değiştirecek. Artık insan kafa nakli gerçek insan bedenleri üzerinde başarıyla uygulanmıştır ve sonuçları birkaç gün sonra yayınlayacağız. Herkesin en çok şüphelendiği şey, imkansız denilen gerçek oldu.”

Canavero ve ekibi çok sayıda gönüllünün bulunduğunu ve en uygun kişinin nakil için seçileceğini belirttiler. Asıl operasyonun 2018 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.