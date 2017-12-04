Kafa Nakli Operasyonunun Cerrahı Türkiye'ye Geliyor!

Son yıllarda bilim gündeminden adı hiç düşmeyen uzman cerrah Sergio Canavero, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında bir konuşma gerçekleştirmek ve soruları yanıtlamak için ülkemize gelecek.

Özellikle son bir yıldır dünya kamuoyunun ilgisini fazlasıyla çeken kafa nakli tartışmaları, kadavralar üzerinde yapılan ve başarılı olduğu söylenen deneyle alevlendi.

Geçtiğimiz yıl, bedenini kullanamayan Rus bir hastanın operasyon için gönüllü olması dolayısı ile Eylül 2017’de yapılması planlanan operasyon, hasta son anda geri çekilince 2018’e ertelendi. Projenin ve sürecin mimarı olan İtalyan profesör Sergio Canavero, gün geçtikçe karşısına daha fazla insanı almaya başladı.

Ertelemelerin ardından Çin’e gidip ekip kuran ve gönüllü hastaları bir bir değerlendirmeye başlayan Canavero ve ekibi hala umutlu. Hatta bilim dünyasındaki tartılmaları bitirmek adına geçtiğimiz ay, kadavralar üzerinde başarılı bir deney gerçekleştirdiler.

Fakat umdukları gibi olmadı ve bu deney yeni tartışmaları da gündeme getirdi. Sergio Canavero ise tüm karşıt görüşlere rağmen deneyin kadavralar, fareler ve şempanzeler üzerinde başarılı olduğu görüşünde.

İtalyan doktor, Türkiye İnovasyon Haftası Kapsamında Türkiye’de:

22 sene boyunca Torino Hastanesi’nde beyin cerrahı olarak çalışan Canavero, Torino İleri Beyin Cerrahisi bölümünün direktörlüğünü yürütüyor. Beyin nakli çalışmalarına 1982 yılında başlayan isim, 2013 yılında beyin naklinin mümkün olduğunu kanıtlamak için “Heaven” isimli projeyi başlattı.

2017 yılında iki insan kadavrası üzerinde yaptığı kafa nakliyle bir ilki gerçekleştirdi.

Türkiye İnovasyon Haftası, katılımın tamamen ücretsiz olduğu bir etkinlik olacak ve 06 - 09 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.