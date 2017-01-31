Yeryüzüdeki en eski ve kullanımda olan program MOCAS ile tanışın! Program 59 yaşında olmasına rağmen hala ABD Savunma Bakanlığı için çalışıyor.

MOCAS, dünyanın kullanılan en eski bilgisayar programı. 1958 yılında, ABD Savunma Bakanlığı tarafından sözleşme ve ödemeleri takip için yazılmış ve kullanılmaya başlanmıştı. 59 yıldır yeni eklentiler yapılarak yoluna devam eden bu program, IBM 2098 model E-10 mainframe’inde çalışıyor.

Bilgisayarlar, artık eskisine nazaran gündelik hayatımızın çok daha içindeler. Ancak hızla gelişen teknoloji bu makineleri bırakın, içindeki programlar bile nostaljik hale geldi. İçinde kullanılan programlama dillerini dahi eskidi. MOCAS yalnızca en eski ve hala çalışmakta olan program olarak değil, dünyanın en eski bir programlama diliyle yazılmış olmasıyla da dikkat çekiyor.

1958’de -59 yıl önce- “Mechanization of Contract Administration Services veya kısa adıyla MOCAS” olarak adlandırılan bu program, COBOL isimli programlama diliyle programlandı. Gelecek yıllarda, yeşil ekran erişimi isimli terminale benzer bir sistemle bankalar, hava yolları, telekom gibi kayıtlar almaya başladı. Zamanla bunlara yeni arayüzler de eklendi. Günümüzde 1.3 milyar dolarlık 340.000 kontrat bilgisini tutuyor. E-10 mainframe’i saniyede 398 milyon girdiyi alıyor. Tüm bu özelliklerine rağmen MOCAS’ın kullandığı RAM miktarı yalnızca 6GB! Yaşına rağmen MOCAS, hala canavar gibi işliyor. Darısı her programın başına!