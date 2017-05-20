Dünyanın 'Küresel Tohum Deposu' Sular Altında Kaldı!

Gelecekte gerçekleşebilecek herhangi bir kıyamet senaryosuna karşılık olarak yapılan Svalbard Küresel Tohum Deposu, küresel ısınmanın etkisiyle sular altında kaldı.

Kıyamet Ambarı olarak da adlandırılan Svalbard Küresel Tohum Deposu, dünyadaki bütün bitkilerin tohumlarını içeren bir depodur. 500 milyondan fazla tohum ve 880 binden fazla bitki çeşidini bünyesinde barındırır. Amaçları dünyaya gelebilecek herhangi bir felaketten sonra tükenen veya azalan bitki çeşitlilikllerini tekrar canlandırmak. Ayriyeten güvenlik açısından bu depoya insanlar giremiyor.

'Geçilmez Kale' diye bahsettikleri dayanıklı depo için dünya başına gelebilecek her hesaplama yapılmış. Fakat işin garip tarafıysa, böylesine iddialı bir amaç uğruna inşa edilen deponun, doğa olaylarına yenilmesi.

The Guardian, sürekli donmuş toplakların (permafrost) erimesi nedeniyle meydana gelen bir selin tesise girip karmaşa yarattığını bildiriyor. Tohumların şu an için güvende olduklarını ve neme dayanıklı çantalar halinde paketlendikleri açıklandı. Yine de bu olay sadece bizleri değil, tesis yöneticilerini de şaşkına çevirdi. Guardian raporlarında, kuzey kutbunda aşırı bir sıcaklık artmasından kaynaklandığını, sıcak hava koşullarının yağmurla birleşmesi sonucu selin meydana geldiğini belirtti. Deponun sahibi Norveç hükümetinden Hege Njaa Aschim, "Sürekli donmuş toplakların aşırı hava koşullarıyla birleşince böyle bir etki yaratacağını düşünmemiştik" dedi.

Depo Norveç'in Longyearbyen şehrinde dev bir dağın 130 metre altında bulunuyor. Bu yer enerji tüketen buzdolaplarına ihtiyaç duymadan, uzun vadeli koruma için tohumların soğutulmasını kolaylaştırıyor.

Küresel sıcaklıklar dünya çapında yükseliyor ve en büyük etki kutuplarda hissediliyor. Binlerce yılda çözülmeyen Permafrost artık erimeye başladı, buzla kapanan yollar açılıyor ve bazı yerler sular altında kalıyor. Küresel Tohum Deposu yöneticileri, böyle olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler aldıklarını belirttiler.

Böyle büyük bir amaca hizmet eden bir deponun, daha önceden bu önlemi almaması kafalarda soru işaretleri yarattı. Şimdiden sular altında kalabilen deponun, olası bir kıyamete ne kadar hazır olduğu tartışılır.