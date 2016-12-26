Dünyanın Nefes Alıp Verişini 3 Boyutlu Olarak İzleyebileceğiniz Enfes Video

NASA, atmosferde yayılan karbondioksidi takip etmek amacıyla uydudan gelen verileri kullanarak etkileyici bir video yayınladı.

NASA, yeni bir uydusundan gelen verileri süper bilgisayar ile birleştirerek Dünya’nın nefes alıp verişinin gözler önüne serildiği bir video yayınladı.

Videoda sera gazlarının sıra dağların yanlarından kaydığı, ovalarda hızlıca hareket ettiği ve deniz seviyesinden başlayarak gökyüzüne doğru 20 km’den fazla girdap oluşturduğu gözlemlenebiliyor. Ayrıca video yalnızca bir gösteriden ibaret değil; bu, NASA’nın süperbilgisayar iklim modelleriyle 2014 yılında fırlatılan uydularından OCO-2’den elde edilen verilen bir birleşimini de temsil ediyor. OCO-2’nin görevi, karbondioksidi kontrol etmek. Dünya’dan 745 kilometre yükseklikte bulunan uydu, günde 1 milyon ölçüm ve 100 bin karbondioksit tahmininde bulunuyor.

OCO-2 bilim takımının lideri olan David Crisp, karbondioksit salınımının uzaydan görülebilmesinin büyük bir ilerleme ve daha önceki ölçümlere oranla şimdiki verilerin çok daha kaliteli olduğunu söylüyor.

Uydunun iki yıllık asıl görevinin bittiğini fakat günlük olarak veri toplamaya devam ettiğini söyleyen Crisp, görevi uzatmak için NASA’ya başvuruda bulunduklarını belirtti. Fakat uydunun geleceği hala belirsiz, zira ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanları, NASA’nın iklim bilimi hakkındaki çalışmalarına pek olumlu gözle bakmıyor. Crisp ise buna karşılık şunu söylüyor: “İklim inkârcıları bunun insan faaliyetleri yüzünden kaynaklanmadığını düşünüyor olsalar da, iklimin değişiyor olduğunu kabul etmek zorundalar. İklim değiştikçe, bizim bağlı olduğumuz ekin ve bitki sağlığı gibi süreçler de değişime uğruyor.”

Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.