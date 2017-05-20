Hatalı Hava Yastıkları Otomobil Üreticilerine Ağır Patladı

Takata isimli firmanın ürettiği hava yastıkları yüzünden Toyota ve BMW gibi lider otomobil üreticileri 550 milyon doları aşkın para cezası ödemek zorunda kaldı.

Günümüzde kullandığımız otomobillerde hava yastıkları özellikle olası bir kaza durumunda canımızı korumak için bir hayli önem taşıyor ancak otomobillerdeki bu hava yastıklarında yaşabilen kusurlar, insanların canına da mâl olabiliyor.

Ne yazık ki geçtiğimiz süre içerisinde birçok otomobil üreticisinin otomobillerinde kullandığı hava yastıklarında problem çıktı. Japon üretici Takata tarafından BMW, Mazda ve Toyota gibi dünya devlerine tedarik edilen hava yastığının kusurlu olması ve tam olarak çalışmaması sonucu onlarca insan hayatını kaybetti ve yüzlerce insan yaralandı. Bu durum üzerine de ABD, Takata şirketine 1 milyar dolar ceza kesmişti. Şimdi ise görülen davalarla birlikte bu hava yastıklarının kullanıldığı otomobillerin üretici de zararı karşılamakla yükümlü tutuldu.

Bu olay sonucunda Toyota, Mazda, BMW ve Subaru para cezasına çarptırılırken bu üreticilere verilen toplam ceza 500 milyon doları aştı. Bu üreticiler ceza alırken ABD'de görülen davalarda Ford, Honda ve Nissan da bu hava yastıklarını kullanmakla yargılanıyor ve bu şirketlerin yargı süreci devam ediyor. Şirketler ne kadar ciddi cezalar alsa da verilen para cezaları ne yazık ki yaşanan olayları geri döndüremeyecek.