Ajans Press, dünyanın en pahalı şehirlerinin hangileri olduğunu inceledi. Sıralamada Singapur, 5. kez üst üste birinci olurken İstanbul, geçtiğimiz yıla göre 10 basamak gerileyerek 72. sırada yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press’in Economist Intelligence Unit (EUI) Küresel Yaşam Maliyetleri raporundan ve medyadan yansıyan bilgilerle derlediği rapora göre Singapur, dünyanın en pahalı şehri oldu. Kistenin 72. sırasında yer alan İstanbul, geçtiğimiz yıla oranla 10 basamak geriledi.

Dünyadaki 133 şehrin baz alınarak hazırlandığı rapor, ekmek, şarap, sigara ve benzin gibi 150’nin üzerindeki çeşitli ürün fiyatları karşılaştırılarak oluşturuldu. Singapur, bu yıl da zirveyi hiçbir şehre kaptırmadı ve 5. kez üst üste birinci oldu. Bu şehri Paris, Zürih, Hong Kong ve Oslo takip etti.

Diğer 5 şehir ise sırasıyla şöyle:

Cenevre

Seul

Kopenhag

Tel Aviv

Sidney

En ucuz şehir ise Suriye’nin başkenti Şam oldu. En ucuz 5 şehrin sıralaması ise şu şekilde:

Şam (Suriye),

Karakas (Venezuela)

Almatı (Kazakistan)

Lagos (Nijerya)

Bangalore (Hindistan)

Rapor, dünyanın en pahalı şehri olan Singapur ile en ucuz şehri olan Şam arasında 5 kata yakın fiyat farkının olduğunu ortaya çıkardı.