HTC U12 Plus'ın Kutusundan 3.5mm Dönüştürücü Çıkmıyor!

U12 Plus modelinde kulaklık girişini kaldıran HTC, cihaz kutusuna eski kulaklığını kullanmak isteyenler için bir dönüştürücü koymayı reddetti.

Tasarım konusunda daha özgür olmak isteyen pek çok akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi modellerinden 3.5mm kulaklık girişini kaldırıyor. Tayvan merkezli HTC de son amiral gemisi olan HTC U12 Plus’ta bu akıma uydu ve kulaklık girişini kaldırdı.

Elbette ki 3.5mm kulaklık girişinin bulunmayışı kutudan çıkan kulaklığı da değiştirdi. Yeni HTC USonic Adaptive kulaklıklar, 3.5mm yerine USB Type-C girişe sahipler. Böylece kullanıcılar, kutudan çıkan kulaklıkla müzik dinleyebiliyorlar.

Fakat biz biliyoruz ki 3.5mm kulaklık girişini telefonlarından kaldıran tüm şirketler cihaz kutusuna bir adet 3.5mm’den USB Type-C’ye dönüştürücü bir aparat koyuyorlar. Fakat HTC, zaten kutudan bir uyumlu kulaklık çıktığını düşünerek herhangi bir dönüştürücü kutuya eklemedi.

Eğer bir HTC U12 Plus almak isterseniz ve aldıktan sonra kendi 3.5mm girişli kulaklığınızı kullanmak isterseniz, 55 TL gibi bir ücret vererek bir dönüştürücü almanız gerekiyor. HTC U12 Plus’ın 800 dolardan başlayan bir fiyata sahip olduğunu düşünürsek bu gerçekten düşündürücü bir durum.