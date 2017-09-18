Dünyanın Peşinden Koştuğu En Pahalı 10 Madde!

Nükleerden sağlığa, takı üretiminden zamanı ölçmeye kadar birçok alanda doğanın bize sunduğu ya da tamamen yapay bileşenler kullanıyoruz. Tarihe geçen birim fiyatlarıyla ulaşmanın en güç olduğu maddeleri derledik.

Hiç dünyadaki en pahalı maddenin hangisi olduğunu merak ettiniz mi? Biz bu konuda elbette bir otorite değiliz ama elimizden geldiğince en iyi cevapları derleyip size sunmaya çalışıyoruz.

Teknolojinin gelişimiyle zaman içerisinde ihtiyaçlar ve bununla bağlantılı olarak kullanacağımız maddeler değişecek olsa da, günümüzde üretmenin de satın almanın da zor olduğu şeyler var. Aşağıdaki liste, söz konusu maddelerin gram başına maliyetlerine göre hazırlandı. Dediğimiz gibi kullanım alanları değişebileceğinden ilgili fiyatlar da zaman içinde değişiklik gösterebilir.

10. Plutonyum:

Gram başına maliyet: Yaklaşık 6.000 $

Nükleer reaktörlerin kalbinde ve uzun ömürlü enerjiye ihtiyaç duyan uydularda bulunur. Uranyumun nüklüer atığıdır ve nadiren de olsa doğal olarak bulunabilir.

9. Painite

Gram başına maliyet: 9,000 - 300,000 dolara kadar

Bu fiyat uçurumunun sebebi painitein dünyanın en nadir minerallerinden olmasıdır. Yerini tespit etmenin zorluğuna göre fiyatı değişir. Takı üretiminde kullanılır.

8. Grandidierite:

Gram başına maliyet: 10,000 dolar civarında

Grandidierit, çok nadir bulunan bir mineral ve değerli taştır. Madagaskar’ın lüks mücevher üretiminde önemli yer tutar.

7. Soliris:

Gram başına maliyet: 13.880 dolar

Soliris'in dünyadaki en pahalı ilaç olduğuna inanılıyor. Ölümcül bir rahatsızlık olan Hemolitik Böbrek Sendromu tedavisinde kullanılır. Bu hastalık, kırmızı kan hücrelerine sadırıp onları yok ediyor.

6. Taaffeit Taşı:

Gram başına maliyet: 20.000 dolar

Taaffeite, kırmızıdan mora kadar renk çeşitli renklerde bulunabilir. Takı üretiminde kullanılır .

5. Tritium:

Gram başına maliyet: 40,000 dolar

Trityum, nükleer reaktörlerin kalbinde bulunan ve aynı zamanda dünyadaki en pahalı malzemelerden bir tanesidir. Süper ağır bir hidrojen türüdür, aynı zamanda bazı nükleer silahların da önemli bileşenlerindendir.

4. Elmas:

Gram başına maliyet: 55,000 - 108.000 dolar (5 Karat)

Elmas dünyanın en nadir bulunan takı taşlarındandır. Yer kabuğunun ve üst mantonun derinliklerinde yoğun sıcaklıklar ve basınçlar altında oluşurlar.

3. Kaliforniyum:

Gram başına maliyet: 10 ila 27 Milyon dolar

Kaliforniyum, atom numarası 98 olan radyoaktif elementtir. Bazı kanser türlerini tedavi etmek, neredeyse tükenmiş maden rezervlerinde altın ve gümüş tespit etmek için kullanılır ve tamamen yapaydır.

2. Endohedral fullerenes:

Gram başına maliyet: 160 Milyon Dolar

Endohedral Fullerenes, çok hassas atom saatleri için kullanılan bir karbon izotopudur. Zamanı en doğru şekilde ölçmek için kullanılır.

1. Antimadde:

Gram başına maliyet: 62.5 ila 100 trilyon dolar arasında

Antimadde, en pahalı 'şey'idir. Şimdiye kadar çok az miktarda üretilmiş olmasına rağmen, depolamanın hiçbir yolu yoktur. İsviçre’deki CERN deneylerde bulunan son derece sofistike teknolojiyle bile üretmek şimdilik hayalden öteye geçmiyor.