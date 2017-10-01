Yüksek alkol ve tütün ürünleri tüketimiyle birlikte dengesiz ve yetersiz beslenme, doğmadan ölen bebeklerin sayısının artmasına sebep oluyor. Açıklanan listedeki detaylar, ilginç gelişmelerle şiddetli bir uyarı anlamını taşıyor. Türkiye ise en sağlıksız ülkeler arasında.

Dünya Sağlık Örgütü, kalp hastalıkları, kanser ve şeker hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların (Raporda BGB kısaltmasıyla anılan hastalıklar), anne karnında ölümleri arttırdığını belirtiyor. Diğer bir deyişle her yıl, 36 milyon insan doğmadan ölüyor. Bu hastalıkların en büyük nedeni de aşırı içki ve sigara tüketimi ve dengesiz beslenme olarak gösteriliyor.

Bileşmiş Milletler sağlık kuruluşunun küresel sağlık kriziyle mücadele etmek için dünyadaki hükumetlere daha fazla baskı yapmaya başlayacağı söyleniyor. Araştırmanın verileri; Dünya Sağlık Örgütü, CIA World Factbook ve Dünya Akciğer Birliği'nden elde edildi ve kriterler şu şekilde sıralandı:

Kişi başı, yıllık alkol tüketim miktarı

Kişi başına yıllık tütün tüketimi miktarı

Nüfusta obezite yoğunluğu

Üstteki renk çubuğu sola doğru gittikçe koşullar daha da sağlıksızlaşıyor:

Yeşil renkli yerler, içindeki bulundukları durumdan dolayı sağlıksız olan ülkeler, koyulaşan alanlar alkol, tütün ve obezite gibi tercihe dayalı olan sağlıksızlığı ifade ediyor. Gri bölgeler ile ilgili net bir veri bulunmuyor.

Türkiye’ye geçmeden önce önemli detayları verelim:

Çekya’nın yüksek alkol tüketiminde dolayı dünyanın en sağlıksız ülkesi olması bekleniyordu, fakat 11. sırada yer aldı.

Slovakya, Hırvatistan ve Polonya gibi ülkelerin bulunduğu Doğu Avrupa, dünyadaki en sağlıksız bölge olarak ortaya çıktı. Slovenya, dünyanın en fazla tütün ürünü tüketen 6. ülkesi ve kişi başına yılda 2.637 sigara içen Rusya ikinci sırada yer aldı.

Yetişkin nüfusun %35'inin obez olması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri ilk on sırada yer alan Avrupa dışındaki tek ülke. Bununla birlikte, nispeten düşük tütün ve alkol tüketimi olması ilk sıraya çıkmasını engelledi.

Avustralya (Okyanusya) dünyanın en şişman bölgesi olarak ortaya çıktı, bu oran %41.6 olarak göze çarpıyor.

Afganistan ise yasaklar nedeniyle en az sigara ve alkol tüketilen ülke. Aynı zamanda obezite oranı da %2.7 civarında.

Dünyanın koşulları dolayısı ile en sağlıklısız 10 ülkesi:

Sırasıyla: Afganistan, Gine, Nijer, Nepal, Demekratik Kongo Cumhuriyeti, Eritre, Malavi, Somali, Etiyopya.

Dünyanın alkol, tütün ve obezite gibi etmenler dolayısı ile en sağlıksız 10 ülkesi:

Sırasıyla: Çek Cumhuriyeti, Rusya, Slovenya, Belarus, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Polonya, Litvanya ve ABD

Türkiye’nin durumu:

Harita üzerinde de gördüğünüz üzere en sağlıksız ülkeleri ifade eden koyu bordonun bir açığı ile işaretliyiz. En sağlıklı ve en sağlıksız 10 ülke arasında bulunmuyor olmamız bir çıkarım yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Zira en sağlıksız ülkeler arasında bulunmaya devam ediyor, yüksek alkol ve tütün ürünleri tüketiminde zirvede yer alan ülkelerle yarışıyoruz.