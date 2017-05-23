NASA ile de çalıştığı bilinen Sierra Nevada Corporation şirketinin sahiplerinden Eren Özmen, sıfırdan iş hayatına atılıp milyarder olan kadın girişimciler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz aylarda NASA'nın Mars görevi için görevlendirdiği şirket olarak adını duyduğumuz Sierra Nevada Corporation şirketinin sahiplerinden olan kadın girişimci Eren Özmen, dünyanın saygın ekonomi yayınlarından Forbes'ın 'sıfırdan iş hayatına atılarak milyarder olan kadınlar' listesine adını yazdırmayı başardı.

Daha önce eşiyle birlikte sahibi olduğu Sierra Nevada Corporation şirketinin dünyanın en yenilikçi 10 şirketi arasına girmesi ve NASA gibi dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla birlikte çalışmasıyla aslında sıklıkla gururumuz olduğunu dile getirdiğimiz Eren Özmen, tüm bu yolları aynı zamanda eşi olan ortağı Fatih Özmen ile katletmiş.

Günümüzde Sierra Nevada Corporation şirketi NASA ve diğer kuruluşlarla çalışmalarını sürdürerek dünyanın en büyük uzay şirketlerinden biri olarak görülüyor. Forbes'ın yaptığı listede ise bu şirketin tepe isimlerinden Eren Özmen'in 1.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'den tek isim olduğunu görüyoruz.