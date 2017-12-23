Dünyanın Bilinen En Büyük Sayısı: Googolplexianth!

Dünya üzerinde isimlendirilen en büyük sayı hangisi biliyor musunuz? Bugün sizlere sayıların destansı gücünü göstereceğim.

Dünyanın en büyük sayısını biliyor musunuz? Yani, bugün saymaya başlasak bu sayılar ne zaman biter? Öncelikle söyleyelim, bu sayıları bırakın bir insan ömründe saymayı, insanlık tarihinde yaşayan tüm insanlar sadece sayarak ilerlese de bitiremezler. Bugün sizlere saya saya bitiremediğimiz, ancak bildiğimiz bir sayı türünden bahsedeceğiz.

Googol

Nedir bu Googol, her gün arama motoru olarak kullandığımız Google’ın bir icadı mı yoksa? Hayır. Googol, 1878 doğumlu matematikçi Edward Kasner’in 9 yaşındaki yeğeni tarafından konulmuş bir isim. Anlamı ise 10 üzeri 100. Matematikle arası olmayanlar için söyleyelim, 100 tane 10’un art arda çarpımı sonucunda çıkan sayı. Ya da, şöyle de diyebilirim, 1’in yanına eklenmiş 100 tane sıfır. 1’in yanına altı sıfır eklediğimizde 1 milyon olduğunu, 7 tane olduğunda 1 milyar olduğunu ve bunun bu şekilde gittiğini hatırlatalım.

Peki, en büyük sayı Googol mu? Elbette hayır, işler daha yeni başlıyor. Googol’un bir üst sayısı Googolplex.

Googolplex

Googol’da sayının 10 üzeri 100 yolduğunu söylemiştik. Googolplex’te ise bu sayı 10 üzeri Googol. Yani 10 üzeri 10 üzeri 100. Kafalar çok karıştı değil mi? Merak etmeyin, bu kadar sayıyı insan beyninin alması çok kolay bir şey değil. Tüm evrendeki parçacıkların, yani galaksi demiyorum, milyarlarca galaksinin içerisindeki yıldızların, gezegenlerin, asteroidlerin hepsinin içerisindeki atomların, kısacası her şeyin toplam sayısının 10 üzeri 77 ila 10 üzeri 82 arasında olduğu düşünülüyor. Yani, Googolplex’i bir kenara bırakalım, Googol sayısı bile evrendeki tüm parçacıklardan fazla. Googolplex’in sayı değeri değil, 1’den sonra konan 0’ları bile evrendeki parçacıklardan daha fazla.

Googolplexian ve Googolplexianth

Burada artık işler çığırından çıkıyor; 10 üzeri Googolplex’den bahsediyoruz. 10 üzeri 10 üzeri 100=Googolplexian. İşler çığırdan öyle bir çıktı ki, milyarlarca paralel evren de olsa onların da tüm parçacıklarını bu sayı ile içerisine alabiliriz. Yetti mi, hayır. 10 üzeri Googolplexianth var bu sefer de. 10 üzeri 10 üzeri 10 üzeri 10 üzeri 100. Bizim algımız bu sayıyı hesaplama yetmiyor artık, zaten hesaplama ihtimalimiz de yok. Her biri 1 atom boyutunda bir punto yapsak ve bunları yazdırmaya kalksak, tüm evrendeki atomları bitiririz yine de bu sayıların yakınına bile yaklaşamayız.

Sonsuzluk

Bu sayıları gördük, peki bu sayılardan da fazla olan sonsuzluk nasıl? İşte, bizim daha fazla düşünemeyip mecburen sonsuzluk diye bitirdiğimiz bir sayı. Sanırım bu yazımızda sayıların o destansı gücünü gördünüz ve neden sonsuzluk deyip kenara bıraktığımızı anladınız. Çünkü, sayılar gerçekten sonsuz.