Son 100 Yılda Çok Değişen Dünya Fotoğrafları!

NASA'nın karşılaştırmalı olarak paylaştığı fotoğraflar, dünyanın son 100 yıl içerisinde ne kadar çok değiştiğini gözler önüne seriyor.

Dünya, son 100 yıl içerisinde inanılmaz boyutlarda değişime uğradı. Bu zamanlarda önümüzdeki 100 senenin nasıl olacağı ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, NASA tarafından yayınlanan son 100 yıl içerisindeki Dünya fotoğraflarına bakarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirler. Aşağıda yer alan fotoğraflar, dünyamızın yaşadığı hızlı değişimi gözler önüne seriyor.

Aral Gölü, Kazakistan

Orta Asya’da 2000 ile 2014 yıllar arasında çekilmiş iki ayrı fotoğraf. Dünyanın en büyük 4. gölü olarak nitelendirilen Aral Gölü, endüstriyel sulama ve elbette su hakları üzerine yapılan savaşlar nedeniyle yüz ölçümünün %90’ınını kaybetti.

Oroville Gölü, Amerika

Kaliforniya’da 2010 ile 2016 yılları arasında gölün geçirdiği değişiklik. Bu görüntüler yakın gelecekte en değerli şeyin petrol değil su olacağını gösteriyor. Tatlı su kaynakları yavaş yavaş yok olmaya devam ediyor.

Powell Gölü, Amerika

İnsan üzerindeki damarlar gibi muhteşem bir görüntü ortaya kopyan Powell Gölü, 1999 ile 2014 yılları arasında inanılmaz bir görüntü yaşadı. Bu süreçte büyük bir göç artışı alan göl, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yok olabilir. Fazla geç kalmadan bölgede su koruma çabaları yapılabilirse burası hala kurtarılabilir.

Bear Glacier, Alaska

1909 ile 2005 yıllarında çekilen bu iki görüntü, erozyon ve sıcaklıkların etkisiyle bir buzulun 4 kilometre boyunca geri çekildiği gösteriyor. Bu çekilen buzul, dünyanın akciğerlerine çevrilerek büyük bir ormana dönüşmüş.

Rondonia Ormanı, Brezilya

1975 ile 2009 yıllarında çekilen bu iki görüntü, Amazon’daki ormansızlaşma, nüfus artışı ve dünyaya karşı insanların yarattığı yıkıcı etkiyi gözler önüne seriyor. Rondonia Ormanları dünyanın en büyük ormanlarından birisi olduğu için çok önemli bir konumu vardı, ancak yıllar içinde 67.000 km’lik alana yayılan binlerce ağaç kaybetti.

Mar Chiquita Gölü, Arjantin

1998 ile 2011 yıllarında çekilen bu iki görüntü yağışların azalmasından sonra tuz gölünün yüz ölçümünün üçte birini kaybettiğini gösteriyor.

Dasht Nehri, Pakistan

Elbette dünya üzerinde her şey kötü oluşmadı. Pakistan’da 1999 ile 2011 yıllarında çekilen bu iki görüntü Mirani Barajı projesinin tamamlanmış halini gözler önüne seriyor. 33.000 dönüm araziye temiz su yayan proje, etrafında tarım için çok güzel bir alan yarattı.