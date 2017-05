Destiny 2, 'Battle.net' Üzerinde Yayınlanacak!

Activision'un geliştirdiği Destiny 2, Blizzard'ın yalnızca kendi oyunlarını çıkardığı Battle.net platformunda yayınlanacağını duyurdu.

İlk oyunu ile PS4 ve Xbox One konsollarında çok beğenilen Destiny 2, PC’ye çıkmamış ve büyük eleştiriler almıştı. İkinci oyunun geleceği duyurulduktan sonra en çok merak edilen konu, oyunun PC’ye çıkıp çıkmayacağı oldu. Activision’ın açıklamalarına göre, oyun resmi olarak çıkacak. Normal olarak oyunun Steam platformunda yayınlanacağını düşünmüştük, ancak oyunun hiç beklemediğimiz bir istemciden yayınlanacağını duyurdu. Destiny 2, Blizzard’ın oyun platformu Battle.net’de yayınlanacak.

Aslında bu pek şaşırılacak bir durum değil. Activision ile Blizzard tek bir şirket. Anlayacağınız Call of Duty ile World of Warcraft’ı yapan firmalar ortak. Firmaların ortak olmasına rağmen, Battle.net’e Blizzard firması dışında bir oyun geldiğini hiç görmemiştik.

Blizzard’ın başkanı Morhaime, “Destiny ve Blizzard topluluklarını bir araya getirmenin harika bir fırsat olacağını düşündük” dedi.

Battle.net’de World of Warcraft, Hearthstone, Starcraft, Diablo, Heroes of the Storm ve Overwatch oyunları yer alıyor. Bu oyunların hepsinin altında Blizzard ismi yer alıyor. Battle.net’e Blizzard ismi altında çıkmadan gelen ilk oyun olacak Destiny 2, 8 Eylül’de PlayStation 4, PC ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek.