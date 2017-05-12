Dünyanın Sonunun Nasıl Geleceğiyle İlgili Açılan İlginç Bahisler ve Oranları

Bir bahis şirketi, dünyanın sonunun nasıl geleceğiyle ilgili yürütülen tahminler hakkındaki bahis oranlarını açıkladı.

Eğer bizi sıkı bir şekilde takip ediyorsanız, Stephen Hawking’in dünyayla ilgili umutsuz ve hepimizi tedirgin eden açıklamalarıyla ilgili hazırladığımız makaleleri muhakkak görmüşsünüzdür. Bir bilim insanı, sıradan insanlara nazaran daha öngörülüdür. Bu vesileyle Hawking’in açıklamalarını ütopik bulmayıp ciddiye alan ve alınması gerektiği konusunda da ısrar eden fazlasıyla bilim insanı bulunuyor. Onların dışında işi biraz daha mizaha dökenler de olmuyor değil.

Bir bahis şirketi, Dünya’nın sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosu belirledi ve hepsinin gerçekleşme ihtimaline yönelik bahis oranlarını açıkladı:

Dünya dışındaki bir medeniyet tarafından gezegenimizin işgal edilmesi. Oran - 1’e 500

Kara deliğin Dünya’yı yutması. Oran - 1’e 125

Nano makinelerin insanlığın kökünü kazıyıp gezegenimize hakim olan bir türe dönüşmesi. Oran - 1’e 100

Yapay zekanın insanlar tarafından kontrol edilememesi ve Dünya’ya hakim olması. Oran - 1’e 80

Küresel anlamda çıkacak biyolojik savaş. Oran - 1’e 60

Küresel çapta yaşanacak bir doğal felaket. Oran - 1’e 45

Nükleer savaş. Oran - 1’e 30 (bununla ilgili hazırladığımız videoyu hala izlemediyseniz çok ayıp)

Küresel çapta çıkacak bir salgın hastalık. Oran - 1’e 2