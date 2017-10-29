Dünyanın Sosyal Medya Fenomenleri Aralık'ta İstanbul'da!

INFLOW Global Summit, her yıl dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen ve sosyal medya fenomenlerini bir araya getiren etkinlik, bu yıl İstanbul'da yapılacak.

Dünyada insanların hayatlarını etkileyen ve eğlencenin çağımızdaki en büyük kaynaklarından biri olan sosyal medya fenomenleri, 15-24 Aralık 2017 tarihinde İstanbul The Ritz Carlton oteli başta olmak üzere çeşitli mekanlarda gerçekleştirilecek.

Fotoğraf, video ve yazılarla dünya üzerinde milyonlarca insanın tercihlerine yardımcı olan içerik üreticileri ve sosyal medya fenomenleri, etkinlik süresince hem takipçilerinden hem de profesyonellerden bir çok kişiyle görüşme fırsatı yakalayacaklar. Etkinlik süresince paneller ve şirketten etkileyiciye (B2I) toplantılar gerçekleştirilecek. Seyahat, moda, lüks, gastronomi, anne-çocuk temalarıyla paylaşım yapan fenomenler etkinlik süresince farklı alt etkinlikler aracılığıyla sektörün lider isimleriyle görüşme fırsatı yakalayacaklar.

Ülkemizin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak olan bu etkinlik, İstanbul ayağının tamamlanmasının ardından tüm katılımcılarıyla birlikte Kapadokya ziyaretinin ardından tamamlanacak.