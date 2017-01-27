Dünyanın en çok ziyaret edilen futbol kulübü web siteleri açıklandı. Ülkemiz temsilcisi Fenerbahçe de, listede kendisine önemli bir yer kaptı.

Manchester United'ın web sitesi, dünyanın en çok ziyaret edilen spor kulübü sitesi konumunda.

Manchester United futbol kulübünün internet sitesi, aylık ortalama 8.5 milyon kişi tarafında ziyaret ediliyor. United'ın hemen arkasında Arsenal, üçüncü sırada ise Liverpool bulunuyor. Arsenal'ın ziyaretçi sayısı 8 milyon seviyesindeyken, Liverpool ise 8 milyonun biraz altında. Liverpool ve M.U arasındaki rekabet için bizzat İngiliz yakınlarından duyduğum şu öyküyü anlatabilirim: Manchester Unitedlı bir fanatik, kendisinden önce bir Liverpool taraftarını işe aldıkları için, şirketin teklifini reddetmişti. İkili arasındaki rekabet işte bu kadar ateşli.

Manchester United'ın web trafiğini, büyük ölçüde fanatik taraftarları oluşturuyor. Manchester United, özel transfer haberleri ve güncel Premier League haberleri ile web sitesinin gücüne güç katıyor.

Dünyanın en güçlü takımları olarak kabul edilen Real Madrid ve Barcelona'nın ise ortalama 6.5 milyon-7 milyon ziyaret oranına sahip. Dördüncü sırayı Madrid ekibi, beşinci sırayı ise Barcelona kapıyor.

Bu beş kulüp, dünya futbolunun tepesini temsil ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ise şaşırtıcı biçimde altıncı sırada.

Chelsea, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Dinamo Kiev ile muhteşem onluyu tamamlıyor. Mısırlı Al Ahly'in sahip olduğu PSG ise 11.sırada bulunuyor.