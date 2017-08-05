Bu Hayvanlar, Dünyanın En Sıcak Bölgelerinde Yaşıyor!

Tilkilerden yabani eşeklere kadar birçok hayvan dünyanın en sıcak bölgelerinde yetişiyor ve gelişiyor.

Her ne kadar sıcak yaz günlerinde serin ortamlar arasak ve bu yönde özellikle klimalardan yardım umsak da, hayvanların böyle bir şansları malesef yok. Hatta bazı hayvanlar var ki özellikle sıcak ortamlarda yetişip büyüyorlar. İçlerinde bulundukları coğrafyalar gereği de hepsinin kendisine ait özellikleri bulunuyor.

İşte dünyanın en sıcak bölgelerinde yaşayan ve yaşadıkları bölgelere adapte olan hayvanlar:

Pupfish

Amerika ve Karayipler'de bulunan birçok su balığı türü çok dayanıklı ve adapte olabilen türlerdir. Bu balıklar tuzlu ve tuzsuz, yüksek ve düşük sıcaklıklara sahip sularda hayatta kalabilirler. Ayrıca 100 derece sıcaklığa kadar dayanabilen balıklar Ölüm Vadisi Milli Parkı'nda yaşıyorlar.

Yabani eşekler

Kuzey Etiyopya'nın oldukça sıcak bölgesi olan Dallol'daki sıcaklıklar genellikle yaz aylarında 120 dereceye ulaşıyor ancak çoğunlukla sıcaklık 93 derece civarında oluyor. Ancak bu bölgede bile Somalili veya Afrika kökenli yaklaşık 400 vahşi eşek yaşamını sürdürüyor. Eşeklerin bu sıcaklığı yenebilmelerindeki en önemli nokta, esnek metabolizmaları. Bu sayede çok yol kat edip, az miktarda su ile hayatta kalıyorlar.

Kum tilkisi

Dünyanın en sıcak yerlerinden biri İran'ın Lut Çölüdür. 2005 yılında NASA, dünyanın herhangi bir yerinde kaydedilen en yüksek yüzey sıcaklığın Lut'ta olduğunu belirtmişti. Ancak bu hayvan, ısıdan kurturabilecek şekilde gelişti. Normalde bu sıcaklıkta hayvanlar geceleri avlanarak vücut sıcaklığını korurlar. Ancak kum tilkisi, vücudundaki tüm ısıyı dağıtıyor ve küçük vücut hareketleriyle enerjiden tasarruf ediyor.

Keseli tavşan

Avustralya her ne kadar eğlenceli olarak tanımlansa da bazı bölgeleri sıcaklıktan kavrulabiliyor. NASA'nın uydu araştırması sayesinde elde ettiği bilgiye göre 2003 yılında 157°F ile dünyanın en sıcak bölgesiydi. Keseli tavşan da burada yaşıyor ve sıcağa karşı oldukça dayanıklı. Yerin altına kazdığı tünelleri kullanan tavşan, yerin 10 metre altına kadar inebiliyor.

Gece papağanı

Avustralya'nın bir diğer sıcaklığa dayanıklı canlısı ise gece papağanı, oldukça utangaç bir canlı olarak nitelendiriliyor. Yerde yaşayan bu canlılar zamanlarını, geceleri dışarı çıkıp, gündüzleri bitkilerin üzerinde dinlenerek geçiriyorlar.