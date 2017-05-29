Dünyaya Bakış Açınızı Değiştirecek 10 Nefes Kesici Fotoğraf!

Açıkçası yaşadığımız çağ gereği tüm dünyayı canlı bir şekilde gördüğümüz için çok şanslıyız. Ancak bazen çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz şeylere, farklı bir açıdan görmek gerekiyor.

Televizyon ve internetin bize sunduğu pencereden izlediğimiz dünya hakkında fikir sahibi olma heyecan verici olsa da, bilgi dağının arkasında gizlenmiş ya da unutulmuş bazı şeyler, dünyaya bakış açımızı değiştiriyor.

Dünyaya farklı gözlerle bakmayı öğrenen beyinlerimiz, hayatın ardındaki gizemlere olan merakımızı tetikliyor. Bugün, tarih sahnesinde atını altın harflerle yazdıran bir çok bilim insanın yaşama bakış açıları sayesinde başarılı oldukları, kabul gören bir gerçek.

Hiç kuşkusuz aşağıdaki görüntüler, algılarınızı açacak, sizi de benzer şekilde uyandıracaktır:

1. 14 milyon yıllık bir meteor kraterine inşa edilmiş şehir: Nördlingen, Almanya

2. Çin Seddi'nin sonu:

3. Google'ın meşhur veri merkezlerinden birinin içi:

4. Uçaktan görülen 360 ​​derecelik bir gökkuşağı:

5. Barselona'nın uyumlu ve yaratıcı şehir planlaması:

6. Patlamadan hemen önce objektife yakalanmış bu gayzer:

7. Uzaydan Kuzey Işıkları:

8. Kahire'nin çok eski bir şehir olduğunu hatırlatalım:

9. Stonehenge anıtının gerçek boyutunu görün:

10. Hubble Uzay Teleskobu'undan gelen bu fotoğraf:

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