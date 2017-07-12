Dünyaya Bir Kez Daha Aşık Olmanızı Sağlayacak Aurora!

Uluslararası Araştırma İstasyonu'nda astronotlar tarafından çekilen Aurora görüntüsü, bir kez daha dünyamızın ne kadar güzelliklerle dolu olduğunu gösteriyor.

Dünya üzerinde görülen en güzel şeylerden birisi kesinlikle Auroralar. Kuzey ışıkları olarak da bilinen bu ışıklar, genellikle solgun yeşil ışık saçarlar. Bu muhteşem ışıkları buzullardan izlemek elbette muhteşem olacaktır, ancak astronotların bakış açısından izlendiğinde de tadı çok farklı oluyor.

Gezegenimizin manyetik alanı ile güneş parçacıklarının birleşmesi sonucu ortaya çıkan dansı kaydeden astronotlar, bu muhteşem görüntüleri bizlerle buluşturdular. 25 Haziran’da kaydedildiği açıklanan bu enfes görüntüleri izledikten sonra dünyaya bir kez daha aşık olacaksınız. Aurora ışıkları, genellikle dünyanın en üst ve alt bölgeleri olan buzullarda ortaya çıkarlar.

Dünyadan yaklaşık 250 mil uzaklıkta olan Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen video, uzaya çıkan astronotların ne kadar şanslı olduğunu gösteriyor. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre bu görüntüler kaydedilirken Uzay İstasyonu, Avustralya’nın güneyinde yer alan Güney Pasifik Okyanusu'nda uçuyormuş. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri muhteşem doğa manzarası ile başbaşa bırakıyorum.